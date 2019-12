Über 40 Jahre Erfahrung im Maurerhandwerk in Langenberg. Klinkerfassaden für Ihren Neubau und Anbau.

Ihr erfahrenes Bauunternehmen aus Langenberg

Wer ein Haus baut, der tätigt nicht nur eine große Investition, sondern möchte auch etwas Dauerhaftes erschaffen. Sei es ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus oder ein Gebäude für die gewerbliche Nutzung – Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten Bauunternehmen, das Ihr Bauvorhaben in die Tat umsetzt? Dann heißen wir Sie bei der Firma Bröckelmann Baugeschäft herzlich willkommen! Unser Ausbildungs- und Meisterbetrieb überzeugt mit einem ausgebildeten Team, das sein Handwerk versteht.

Unser Meisterbetrieb punktet mit Erfahrung und Fachkompetenz

Unser Bauunternehmen erfüllt Ihren Traum von den eigenen vier Wänden. Die Firma wurde im Jahr 2006 gegründet, jedoch verfügen wir im Maurerhandwerk über mehr als 40 Jahre Erfahrung. In Sachen Hausbau sind wir die richtige Adresse für Kunden aus dem gesamten Raum Langenberg und Umgebung. Was auch immer Sie sich wünschen, bei uns sind Sie in den besten Händen – überzeugen Sie sich persönlich von unserer Arbeit!

Das Leistungsspektrum unseres Bauunternehmens umfasst:

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist der Klinkerbau. Wenn Sie Interesse an einer attraktiven Klinkerfassade haben, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir sind Ihre kompetente Anlaufstelle für die Erstellung von Klinkerfassaden, die sich sehen lassen können. Lassen Sie sich von uns zu den zahlreichen Vorteilen beraten, die weitaus mehr als nur eine ansprechende Optik umfassen.

Lassen Sie sich beraten!

Wir haben Sie überzeugt und Sie möchten unseren Service rund um den Hausbau in Anspruch nehmen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unser erfahrenes Bauunternehmen aus Langenberg. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und nehmen uns gerne Zeit für eine Beratung.

Bröckelmann Baugeschäft

Inh. Thomas Bröckelmann

Drosselstraße 9

33449 Langenberg

Telefon: 05248 / 82 13 66

Mobile: 0160 / 975 029 87

Telefax: 05248 / 82 26 30

E-Mail: t.broeckelmann@freenet.de

Internet: www.broeckelmann-bau-online.de