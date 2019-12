Metallbauunternehmen in Vlotho bei Bad Oeynhausen - meisterliche Qualität

Herstellung, Reparatur und Instandhaltung von Metallarbeiten.

Fertigt unser Metallbauunternehmen alles nach Maß und Wunsch für Sie an! Der Meisterbetrieb Metallbau Hertel legt großen Wert auf eine sehr hohe Qualität der Produkte, an denen der Kunde viele Jahre Freude hat. Auch Sonderlösungen sind kein Problem für uns. Von unserem Firmenstandort Vlotho aus sind wir für Auftraggeber in einem Umkreis von circa 30 Kilometern im Einsatz, zum Beispiel in:

Bad Oeynhausen

Herford

Minden

Löhne

Bad Salzuflen

Porta Westfalica

Lemgo

Kirchlengern

Rinteln

Warum Metall?

Kaum ein anderes Material eignet sich so gut für die Anfertigung von Bauelementen wie Metall. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Es lässt sich vielseitig verarbeiten, ist besonders robust sowie langlebig und hat eine hochwertige Optik. Mit verschiedenen Techniken wie zum Beispiel dem WIG-Schweißen von Aluminium und Edelstahl fertigen wir Metallteile für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Dazu gehören Treppen, Geländer, Carports, Überdachungen sowie Türen, insbesondere Sicherheitstüren. Im Anschluss an die Produktion kümmert sich unser Metallbauunternehmen selbstverständlich um die fachgerechte Montage.

Reparatur und Instandhaltung von Metallarbeiten

Auch, wenn Metallelemente äußerst widerstandsfähig sind: In regelmäßigen Abständen sollten Instandhaltungsmaßnahmen durch unser Metallbauunternehmen erfolgen, damit wir diese vor Abnutzung und anderen Beschädigungen schützen können. Ebenso zuverlässig wie die Instandhaltung führen wir außerdem sämtliche Reparaturen an Metallarbeiten von Kleinstreparaturen bis hin zu größeren Schweißarbeiten aus.

Einen ersten Eindruck von unserer Arbeit bekommen Sie auf unserer Referenz-Seite.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für unser Metallbauunternehmen das A und O. Daher genießen Sie bei uns stets einen Top-Service inklusive einer ausführlichen, ehrlichen Beratung. Wir ziehen alle Möglichkeiten für Ihr Metallbau-Projekt in Betracht und informieren Sie über jeden Arbeitsschritt.

