Restposten & Licht

ist Ihr Spezialist für Wohnzimmerlampen und mehr

Wir freuen uns, dass Sie sich für die erstklassigen Lampen und Leuchten unseres in Bielefeld ansässigen Unternehmens interessieren. Unser Lampenshop bietet Ihnen hochwertige Produkte namhafter Hersteller zu Discountpreisen. Privatkunden erhalten bei uns unter anderem attraktive Wohnzimmerlampen zu fairen Konditionen. Des Weiteren kooperieren wir mit der renommierten Firma Paulmann. Daher sind exklusive Leuchten dieses angesehenen Unternehmens ebenso in unserem Lampenshop vorrätig. Wenn Sie geschmackvolle Lampen online kaufen möchten, steht unser erfahrenes Fachpersonal jederzeit zur Verfügung. Ein Anruf genügt und wir beraten Sie zur neuesten Beleuchtung am Markt.

Lampen online kaufen

Profitieren Sie von unserer großen Produktauswahl!

Damit Sie bei uns immer das bekommen, was Sie sich wünschen, verfügen wir von Restposten & Licht über ein umfassendes Sortiment im Bereich Licht. So führen wir diese Produktgruppen als Lagerware:

Einbau / Aufbauleuchten

Ob als Grundbeleuchtung für Ihre Räume, gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche, dimmbares Wohlfühllicht oder als Orientierungslicht – die Einbaulampe passt einfach überall.

Schienensysteme

Schienensysteme erlauben Ihnen Leuchten genau dort zu platzieren, wo Sie es möchten. Schienensysteme sind eine der wandlungsfähigsten Möglichkeiten, das Heim oder Geschäft auszuleuchten.

Seilsysteme

Maximale Flexibilität dank vielfältigster Installationsmöglichkeiten in Wohnräumen. Leuchten-Seilsysteme können flexibel über Decke und Wand gespannt werden und bringen so das Licht immer genau an den Punkt, wo es der Anwender gerne haben will. Shop

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment im Bereich Leuchten, Lampen und Licht-Zubehör zu günstigen Preisen an. Leuchten

Wir bieten Ihnen Leuchten für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Bad aus Materialien, wie Metall oder Glas. Einbau / Aufbauleuchten

Ob als Grundbeleuchtung für Ihre Räume, gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche, dimmbares Wohlfühllicht oder als Orientierungslicht – die Einbaulampe passt einfach überall. Schienensysteme

Schienensysteme erlauben Ihnen Leuchten genau dort zu platzieren, wo Sie es möchten. Schienensysteme sind eine der wandlungsfähigsten Möglichkeiten, das Heim oder Geschäft auszuleuchten.

Unsere beliebten Leuchten-Schienensysteme eignen sich bestens dafür, um große Privaträume auszuleuchten. Geschäftsleute und Restaurantbesitzer können ihre Räume ebenso mit unseren Schienensystemen gekonnt in Szene setzen. In diesem Bereich hält unser Partner, die Firma Paulmann, exklusive Systemlösungen parat.

Doch auch wenn Sie sich für die Produkte von Paul Neuhaus Lampen interessieren, werden Sie in unserem Onlineshop fündig. Falls bei Ihnen Flexibilität an erster Stelle steht, empfehlen wir eine Kombination aus Seilsystemen und Lampen. Denn diese Elemente bieten schier unzählige Installationsmöglichkeiten. So lassen sich Seilsysteme unter anderem an der Wand oder der Decke spannen.

Leuchten und Wohnzimmerlampen

Besonderer Beliebtheit erfreut sich unser riesiges Sortiment an klassischen Leuchten. Sofern Sie geschmackvolle Lampen online kaufen wollen, können Sie sich beispielsweise für schöne Wandleuchten entscheiden. Dabei halten wir für unsere Kunden sowohl Ausführungen mit LED als auch mit Halogen vor. Zu unseren Wandleuchten passen dimmbare Deckenleuchten hervorragend. Diese Art der Beleuchtung können Sie ebenfalls in unserem Onlineshop in diversen Varianten und Designs bestellen. So lassen sich diese Leuchtentypen etwa wunderbar als Wohnzimmerlampen verwenden. Unser engagiertes Team informiert Sie dazu ausführlich.

Bei uns Lampen online kaufen

Im Vergleich zu anderen Anbietern bekommen Sie bei uns die Ware um bis zu 70 % günstiger! Besuchen Sie bei Interesse einfach unseren Lampenshop im Internet. Dort haben Privatpersonen sowie Gewerbetreibende die Möglichkeit, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten, Wandleuchten und vieles mehr zu unschlagbaren Discountpreisen zu erwerben. Sind Sie auf der Suche nach stilvollen Einbau- oder Aufbauleuchten? Dann ist unsere Firma Restposten & Licht in Bielefeld ebenfalls der erste Ansprechpartner. Unser Team berät Sie in diesem Rahmen etwa zu modernen LED-Panels, Einzelstrahlern und Sternenhimmeln.

Ganz gleich, welche Art von Beleuchtung Sie sich vorstellen: Wir helfen Ihnen gerne bei der individuellen Produktzusammenstellung. Bevor Sie bei uns Lampen online kaufen, haben Sie ferner die Option, sich durch unser qualifiziertes Team kompetent beraten zu lassen.

Hierbei stellen wir unseren Kunden auf Wunsch die neuesten Wohnzimmerlampen sowie weitere edle Lampen vor und erklären deren Vorzüge. Darüber hinaus beantworten wir alle Fragen rund um die Lampenmontage.

Wenn Sie jetzt Lampen online kaufen wollen, die bis zu 70 % reduziert sind, nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie unseren Onlineshop. Alternativ dazu können Sie uns eine E-Mail schreiben. Innerhalb von 24 Stunden senden wir Ihnen dann ein unverbindliches und kostenfreies Angebot zu. Kontaktieren Sie uns jetzt!

--

Restposten & Licht

Krackser Str. 12, 33659 Bielefeld

Telefon: 0521 / 52 89 15 22

Fax: 03222 / 40 90 831

E-Mail: info@restposten-licht.de

Internet: www.restpostenlicht24.de