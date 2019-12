Die Arbeit unseres Maler- und Lackierer-Fachbetriebs zeichnet eine professionelle Ausführung in bester Qualität sowie eine hohe Kreativität aus!

Malermeister Elischberger Maler und Lackierer in Warendorf

Kreative Techniken aus Meisterhand!

Sie möchten Ihren Wohnräumen ein besonderes Ambiente verleihen? Dann haben Sie mit uns den richtigen Ansprechpartner gefunden! Unser Maler- und Lackierer-Meisterbetrieb aus Warendorf hat sich auf kreative Techniken für den privaten Bereich spezialisiert.

Selbstverständlich führen wir aber auch Aufträge für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit großem Know-how aus.

Das Leistungsspektrum unseres Maler- und Lackierer-Meisterbetriebs

Egal, ob Sie sich eine kreative Wandgestaltung, neue Farbe an den Wänden oder eine moderne Vlies- oder Wechselmustertapete wünschen – wir realisieren Ihre individuellen Ideen fachkundig. Auch das staubfreie Lackieren von Fensterrahmen, Türen, Heizkörpern, Treppengeländern etc. übernehmen wir gerne für Sie.

Sie haben ein Logo, einen Schriftzug oder ein Bild, das an die Wand soll? Wir stehen Ihnen mit großem Know-how zur Seite. Da wir die Schablonen für die Wandgestaltung selbst in unserem Betrieb in Warendorf anfertigen, sind Ihren Wünschen fast keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich individuell beraten!

Die Arbeit unseres jungen und dynamischen Maler- und Lackierer-Fachbetriebs zeichnet eine professionelle Ausführung in bester Qualität sowie eine hohe Kreativität aus. Dabei zählt insbesondere die kreative Wandgestaltung zu unseren Stärken. Durch spezielle Spachteltechniken können wir verschiedene Oberflächenstrukturen imitieren.

So fertigen wir zum Beispiel Marmor- und Rosteffekte oder Steinimitationen an. Auch eine moderne Betonoptik ist möglich. Die zahlreichen Umsetzungsmöglichkeiten werden Sie begeistern!

Warum Sie mit unserem Meister- und Ausbildungsbetrieb die richtige Wahl treffen

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt in unserem Maler- und Lackierer-Meisterbetrieb eine wichtige Rolle.

Durch den Einsatz von ökologisch wertvollen Materialien und Farben wollen wir nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch für ein gesundes Raumklima sorgen. Gerne informieren wir Sie über nachhaltige Farben oder einen feuchte- und wärmeregulierenden Lehmputz.

Unser Maler- und Lackierer-Team freut sich darauf, mehr über Ihre Ideen und Wünsche zu erfahren! Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular, um ein persönliches Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort zu vereinbaren.

Malermeister Elischberger

Polydorstraße 30b, 48231 Warendorf

Telefonnummer: 02581 9574745

E-Mail: maler_elischberger@web.de

Internet: www.maler-elischberger.de