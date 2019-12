Küchenhaus Böttcher - Ihr Küchenstudio für Küchen nach Maß in Paderborn, Boffzen und Marsberg

Küchen dienen heute längst nicht mehr nur dazu, schnell etwas Essbares auf den Tisch zu bringen. Sie sind vielmehr Orte zum Wohlfühlen, Wohnen und Genießen, die auch durch ihre optische Gestaltung Stilbewusstsein und Geschmack beweisen. Das funktioniert mit standardisierten Küchenlösungen allerdings mehr schlecht als recht, weil diese sich kaum auf individuelle Wünsche und spezifische Bedürfnisse abstimmen lassen.

Die Lösungen sind Küchen nach Maß. Genau darauf hat sich unser Küchenstudio – mit Standorten in Paderborn, Marsberg und Boffzen – seit mehreren Jahrzehnten spezialisiert. Unser Familienbetrieb hat viel zu bieten – vor allem die individuelle Küchenplanung und professionelle Küchenmontage durch ein TÜV-zertifiziertes Team.

Kompetente Beratung und präzise Küchenplanung

Vor dem Küchenkauf beraten wir Sie in unserem Küchenstudio oder bei Ihnen vor Ort bezüglich der Küchengestaltung, empfehlenswerter Materialien und Elektrogeräte umfassend. Durch seine langjährigen Erfahrungen erhalten Sie genau die Küche, die zu Ihnen, Ihrer Wohnsituation sowie Ihren Wünschen und Bedürfnissen passt.

Hilfreiche Anregungen liefert unsere umfangreiche Küchenausstellung an unserem Standort in Paderborn. Anschließend folgt die Planung, bei der wir Ihre räumliche Situation und Ihre Wünsche sowie die zu installierenden Elektrogeräte berücksichtigen. Die minutiöse Planung sorgt dafür, dass die neue Küche zentimetergenau in Ihre Räumlichkeiten passt. Weil wir nur Qualitätsküchen namhafter Hersteller anbieten, werden Sie viele Jahre lang Freude an Ihrer neuen Küche haben.

Der Fernsehsender MDR hat unabhängig recherchiert. Das sollten Sie wissen zum Video nur ein Klick von der Wahrheit entfernt. Denn die Freude über einen offensichtlich günstigen Preis hält nicht so lange wie die Freude an einem guten Produkt. Unsere fairen Einzelpreise lassen sich einfach vergleichen und sind keine Wucher.

Bitte bedenken Sie die Kehrseite des Billig Wahns: Sinnlos für die Herstellung und den Transport fabrikneuen Schrotts, verschleuderte Ressourcen, katastrophale soziale Standards und rabiate Umweltvergiftung in den Produktionsländern, Wegfall von Arbeitsplätzen in einheimischen Industrien und im Facheinzelhandel.

Professionelle Montage und hilfreicher Service

So manches Küchenstudio beauftragt für Montagearbeiten Subunternehmer. Das ist zwar billig, geht aber oft zulasten der Montagequalität. Deswegen setzen wir für die Installation Ihrer Küche auf unser eigenes Montageteam. Dessen Mitarbeiter sind speziell geschult und liefern garantiert saubere Arbeit ab. Das dokumentiert auch die TÜV-Zertifizierung.

Auch nach dem Küchenkauf und dem Einbau der Küche ist unser Service weiter für Sie da. Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie Fragen oder Probleme haben. Wir helfen Ihnen dann schnell und kompetent weiter.

Ihre Vorteile bei unserem Küchenstudio im Überblick:

Individuelle Beratung

Professionelle Küchenplanung

Maßgeschneiderte Traumküchen von namhaften Herstellern

Eigenes TÜV-zertifiziertes Montageteam

Austausch alter und defekter Elektrogeräte

Umfassende Küchenmodernisierung

Kompetenter Service

Wollen Sie, dass wir für Sie Ihre Wunschküche realisieren, möchten Sie eine kostenlose Küchenberatung oder haben sie noch Fragen zu unseren Leistungen? Dann nehmen Sie bitte unverbindlich mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere Küchenausstellung in Paderborn, damit Ihr Küchentraum zur Traumküche wird.

