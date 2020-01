Waldhotel Peter auf´m Berge -eine Oase der Ruhe am Hermannsweg

Sie möchten ein entspanntes Wochenende im Grünen verbringen? Sie wünschen sich einen erholsamen Urlaub in einer idyllischen Umgebung? Vielleicht würden Sie aber auch gerne als Dauergast die Vorteile des Hotellebens genießen? Das alles und noch viel mehr finden Sie im Waldhotel Peter auf´m Berge direkt am Hermannsweg. Inmitten der grünen Natur des Naturparks nördlicher Teutoburger Wald Wiehengebirge ist unser Haus eine Oase der Ruhe und Entspannung. In dieser Umgebung und in unseren gemütlichen und komfortabel ausgestatteten Zimmern ist der Stress des Alltags schnell vergessen.

Diese unaufgeregte Atmosphäre wissen auch die Veranstalter von Tagungen und Seminaren zu schätzen. Sie freuen sich nicht nur über die mit allen notwendigen technischen Einrichtungen ausgestatteten Räumlichkeiten, sondern auch über die verkehrsgünstige Lage unseres Waldhotels in Bielefeld. Auch für Feiern im Kreise Ihrer Familien und Freunde bieten wir Ihnen den idealen Rahmen an. Ein rauschendes Fest in unserem Saal, im Restaurant oder in unserem urigen Biergarten zu feiern ist ein Ereignis, an das Sie und Ihre Lieben sich bestimmt noch lange gerne erinnern werden.

Genießen Sie regionale Spezialitätenim Restaurant unseres Waldhotels

Ganz gleich was auch immer Sie zu uns führen mag: Ihr Wohlergehen liegt uns stets am Herzen. Als familiengeführtes Haus legen wir größten Wert auf einen direkten Kontakt zu unseren Gästen. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Dies gilt selbstverständlich auch für unser gemütliches Restaurant, in dem wir Ihnen neben mediterranen Köstlichkeiten auch Spezialitäten der regionalen Küche servieren. Für unseren weit über die Grenzen von Bielefeld hinaus bekannten Lappenpickert nehmen viele unserer Gäste sogar gerne eine etwas längere Anreise in Kauf.

In unserem Waldhotel Peter auf´m Berge sind Sie genau richtig, wenn Sie

einen erholsamen Urlaub in grüner Umgebung und komfortablen Zimmern verbringen möchten

gut ausgestattete Seminar- und Tagungsräume für bis zu 70 Teilnehmer suchen

mediterrane Spezialitäten und erstklassige regionale Küche lieben

ein rauschendes Familienfest feiern möchten

Das alles finden Sie unweit von Bielefeld in der wunderschönen Natur des Teutoburger Waldes. Die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Region sind ein ebenso guter Grund, Ihren Urlaub bei uns zu verbringen, wie das breite Freizeitangebot in unserer unmittelbaren Umgebung. Fragen Sie uns doch einmal ganz unverbindlich, was wir Ihnen sonst noch so alles anbieten können. Kontaktieren Sie uns dazu per Telefon oder über unser Onlineformular.

Peter auf ´m Berge

Bergstraße 45, 33619 Bielefeld

Telefon: 0521 - 911 260

E-Mail: info@peter-aufm-berge.de

Internet: www.peter-aufm-berge-bielefeld.de