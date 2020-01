Sie benötigen jemand in Brockum, der sich um die Neugestaltung Ihre Sanitärbereichs kümmert und eine neue Heizung installiert? Wir kommen. Schauen Sie hier!

Jens Mattlage – Ihr Fachmann für Sanitärinstallation und Heizung in Brockum

Das Unternehmen Jens Mattlage zeichnet sich durch Kompetenz, Zuverlässigkeit und eine Erfahrung von über 30 Jahren im Bereich Sanitär und Heizungsmontage aus. Der heutige Meisterbetrieb wird bereits in 3. Generation geführt. Zum Kundenstamm zählen sowohl private als auch gewerbliche Kunden. In diesem Betrieb kommt der Chef noch persönlich vorbei und übernimmt Wartung, Installation und Serviceleistungen der verschiedenen Bereiche. Dies beginnt mit der Installation und Reparatur der Heizanlage und reicht bis zur Sanitärinstallation für Ihr neues Traum-Bad. Zudem kümmert sich der Chef um die Rohrreinigung, sollten diese in ihrer Funktion beeinträchtigt sein.

Sanitärinstallation und Rohrreinigung

Ihr Badezimmer entspricht nicht mehr Ihren Vorstellungen und bedarf einer dringenden Erneuerung? Dann sind Sie bei Jens Mattlage aus Brockum genau richtig. Wir beraten Sie über verschiedene Möglichkeiten der Badgestaltung und übernehmen zudem die Sanitärinstallation. Unser Leistungsspektrum im Bereich Sanitär umfasst:

Badgestaltung und Renovierung

behindertengerechte Badezimmer

barrierefreie Bäder

Sanitärinstallation

Rohrreinigung

Kundendienst im Bereich Sanitär

Legen Sie Ihr Projekt in vertrauenswürdige, erfahrene Hände. Auf unseren Service können Sie sich verlassen.

Heizung und Klimatechnik

Eine funktionstüchtige Heizung schafft angenehme Wärme und ein behagliches Wohnambiente. Bei einem Defekt macht sich dies unangenehm bemerkbar. Als kompetenter Meisterbetrieb kümmern wir uns um die Wartung Ihrer Anlage, übernehmen notwendige Reparaturen und bauen bei Bedarf eine neue Anlage ein. Im Bereich Klimatechnik sind wir der richtige Ansprechpartner, wenn es um eine kontrollierte und energetische Wohnraumbelüftung geht. Dies ist gerade bei einem Neubau eine unverzichtbare Maßnahme, um schädlichen Schimmelbefall zu vermeiden. Nachfolgend haben wir unser Leistungsspektrum im Bereich Heizung und Klimatechnik noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

Heizungsanlagen installieren, warten und reparieren

Neuinstallation von Heizsystemen und Geräten

Kundendienst Heizung und Klimatechnik

Rohrreinigung innerhalb der Wohnbebauung und in der Haustechnik

energetische und kontrollierte Wohnraumbelüftung

Zudem beraten wir Sie über mögliche Energieeinsparungen durch die Erneuerung der Heizanlage oder durch die Optimierung des Heizsystems. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz.

Mattlage

Sonnenstraße 25, 49448 Brockum

Telefon: 05443 / 99 84 441

Mobil: 0171 / 76 98 141

E-Mail: info@mattlage-brockum.de

Internet: www.mattlage-brockum.de