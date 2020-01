Moderner Bürobedarf für mehr Erfolg und Wachstum

Ein attraktives Büro mit hochwertigem Bürobedarf ist immens wichtig. 78 Prozent der Arbeitnehmer geben an, dass die Büroausstattung ihre Produktivität direkt beeinflusst. Ohne moderne Büroartikel kein geregelter Ablauf: Bürobedarf ist quasi ständig im Einsatz. Es liegt daher auf der Hand, dass das ideale Büro der Zukunft viele Aspekte vereinen muss.

Das gilt vor allem für die Bereiche Büromöbel und Bürotechnik, die leider viel zu oft vernachlässigt werden – und das, obwohl sie den direktesten Einfluss auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter haben.

Wir, das Team von Korte Bürotechnik in Warburg, sorgen mit unseren Produkten dafür, dass Sie den modernen Anforderungen in Ihrem Büro gewachsen sind.

Erstklassige Geräte und hochwertige Materialien

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um Bürobedarf, Schreibwaren und Bürotechnik. Wir wissen, wie wichtig ein attraktives Büro für Ihre Mitarbeiter ist. Aus diesem Grund setzen wir Tag für Tag alles daran, diesen Anspruch für Sie umzusetzen. Folgende Bereiche sind uns dabei besonders wichtig:

Die neue Art des Druckens

Die ökologische Tonerkartusche

Registrierkassen und Kassensysteme

Ob Behörde, öffentliche Institution oder Unternehmen: Wir liefern Ihnen hochwertige Schreibwaren, moderne IT-Konzepte und zuverlässige Büromaterialien, um Ihren Erfolg und Ihr Wachstum zu untermauern. Indem wir Ihnen unsere Qualität, Erfahrung und Fachkompetenz als Meisterbetrieb zur Verfügung stellen, können Sie sich darauf verlassen, den richtigen Ansprechpartner in allen Fragen rund um erstklassigen Bürobedarf an Ihrer Seite zu haben.

Einer für alles Wir bieten Ihnen alles an, was in ein Büro gehört:

sämtlicher Bürobedarf und -technik

Kassensysteme

Reparaturen in der eigenen Werkstatt

Seit 1986

1986 gegründet

Meisterbetrieb

deutschlandweit für Sie im Einsatz

jahrelange Erfahrung und Kompetenz

My Green Toner

umweltfreundlich – da nachfüllbar

3 Jahre Garantie auf die Produkte

30-40% Kostenersparnis

made in Germany – geprüfte Qualität

Alles rund um Schreibwaren

Unser Meisterbetrieb steht mit seinem Namen für Service, Qualität und Zuverlässigkeit. Im Bereich Bürobedarf liefern wir von A bis Z alles, was Sie benötigen, um Ihren Büroalltag erfolgreich bewältigen zu können. Einer unserer Schwerpunkte ist dabei Ihre individuelle Beratung und persönliche Betreuung. Sicher sind auch für Sie die passenden Produkte dabei, um Ihren Arbeitsalltag in Zukunft noch einfacher zu gestalten.

Weil auch Geschwindigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, haben wir die meisten unserer Produkte direkt auf Lager. Kurzum: Bei uns ist Ihr Bürobedarf in guten Händen. Wenden Sie sich daher am besten noch heute an unser Team in Warburg oder kontaktieren Sie uns bequem per Onlineformular!

Korte Bürotechnik

Poststr. 23, 34414 Warburg – Scherfede

Telefon:

E-Mail: korte.buerotechnik@t-online.de

Internet: www.korte-buerotechnik.de