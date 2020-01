Elektroinstallateur in Minden: Mit uns fließt der Strom

Th. Funken Elektroinstallation & Datennetze ist Ihr Partner rund um Elektroinstallationen.

Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Elektroinstallateur? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Als erfahrener Meisterbetrieb sind wir Ihr Ansprechpartner rund um Elektrik- und Elektroinstallationslösungen. Wir sorgen dafür, dass Strom und Daten fließen. Ob in den privaten vier Wänden oder in gewerblich genutzten Räumen: Ihr Elektroinstallateur weiß, was zu tun ist.

Schauen Sie sich auf unserer Webseite um und informieren Sie sich über unsere umfangreichen Leistungen:

Von der kleinen Reparatur bis zur kompletten Elektroinstallation

Service wird in unserem Familien- und Meisterbetrieb großgeschrieben. Deswegen sind wir vom kleinsten Reparaturauftrag über die Installation einer Telefonanlage bis zur kompletten Beleuchtungstechnik für innen und außen an Ihrer Seite.

Ständige Fortbildungen und Seminare sind dabei für uns selbstverständlich, um für jede Anforderung auf dem neuesten Stand zu sein. Möchten Sie zum Beispiel schon lange Ihr Zuhause in ein Smart Home verwandeln, wissen aber nicht, wie und womit Sie am besten anfangen? Dann planen wir mit Ihnen gerne die verschiedenen Maßnahmen, die Ihnen in Zukunft den Alltag erleichtern werden.

DIE HIGHLIGHTS VON:Funken-Installation und Datennetze

Meister & Ausbildungsbetrieb

Experten Für Elektrik

Alles aus einer Hand

Regionale Handwerker

Modernes Familienunternehmen

Schnell vor Ort

Mitglied im Baukreis Minden

Preis gerecht & zuverlässig

Kostenlose Beratung

Datennetze: Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher fließen

Gerade für unsere gewerblichen Kunden sind gute und zuverlässig funktionierende Datennetze wichtig, um effektiv arbeiten zu können. Wir installieren Ihre Anlagen und nehmen sie in Betrieb.

Oder soll eine Telefonanlage programmiert werden? Auch das ist kein Problem für uns! Als Elektro-Profis sind wir immer für Sie zur Stelle. Und sollte doch einmal etwas nicht funktionieren, helfen wir schnell und unkompliziert weiter.

Meisterbetrieb für Elektro- und Elektronikinstallationen

für Minden und Umgebung

Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir für unsere Kunden in Minden und dem Umkreis im Einsatz. Werfen Sie einen Blick auf all unsere Leistungen und nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir freuen uns, auch für Sie ein zuverlässiger Partner in Sachen Elektroinstallationen und Datennetze zu sein.

Th. Funken Elektroinstallation & Datennetze

Holzweg 76 | 32423 Minden

Telefon: 0571 46424

E-Mail: info@elektro-minden.de

Internet: www.elektro-minden.de