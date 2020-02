Forstarbeiten im Eggegebirge / Teutoburger Wald: Holzernte, Holzrücken und vieles mehr

Herzlich willkommen bei Forstbetrieb Gebrüder Endemann. Wenn es um Holz geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir übernehmen für unsere Kunden in OWL und darüber hinaus umfangreiche Forstarbeiten. Auf unserer Webseite stellen wir Ihnen unsere Leistungen gerne genauer vor und freuen uns, auch Ihnen schon bald kompetent zur Seite zu stehen. Unsere Arbeit teilen wir in die Bereiche:

Schauen Sie sich auch unsere Impressionen an. Bei Fragen und für mehr Informationen sind wir natürlich gerne für Sie da!

Professionelle Holzrückung und viele weitere Forstarbeiten

Sind Sie Waldbesitzer und auf der Suche nach einem kompetenten Partner rund um die Forstarbeiten? Wir haben uns auf die Holzernte und das Holzrücken spezialisiert. Mit modernster Technik und hocheffizienten Maschinen verarbeiten und transportieren wir Ihr Holz. Dank unseres großen Partnernetzwerks können wir alle forstwirtschaftlichen Dienstleistungen anbieten. Sie haben dabei einen zentralen Ansprechpartner, der Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Damit bieten wir Ihnen alle Services aus einer Hand! Sie haben nur einen zentralen und zuverlässigen Ansprechpartner und müssen sich keine Sorgen machen.

Vermarktung von hochwertigem Holz in die ganze Welt

Nicht nur für die Forstarbeiten selbst, auch für die spätere Vermarktung Ihres hochwertigen Holzes sind wir gerne an Ihrer Seite. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir die ideale Anlaufstelle, denn wir wissen genau, wie wir Ihr Holz gewinnbringend verkaufen können. Zum einen arbeiten wir dabei mit regionalen Sägewerken zusammen, zum anderen haben wir Connections in die ganze Welt.

Haben wir Sie überzeugt? Vertrauen Sie uns Ihr Holz an

Wir lieben Holz! Wenn auch Sie als Waldbesitzer Ihr Holz lieben und mit modernsten und besten Techniken an die Holzernte und Holzrückung gehen möchten, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Seit 2003 sind wir Ihre Profis für forstwirtschaftliche Leistungen und die Vermarktung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Gebrüder Endermann

Mühlengrund 9, 33039 Nieheim

Telefon: 05238 / 1275

E-Mail: info@gebr-endemann.de

Internet: www.gebr-endemann.de