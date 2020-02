Für sämtliche Arbeiten im, am und um´s Haus ist die Stefan Kehres Gebäudemanagement KG Ihr Ansprechpartner im Raum Paderborn. Ganz gleich, ob Sie ein Reinigungsunternehmen für die zuverlässige Glas- und Gebäudereinigung, einen Hausmeisterservice, der Innen- und Außenanlagen instand hält, oder einen Profi für Malerarbeiten suchen - bei uns sind Sie richtig!

Unser Familienunternehmen betreut sowohl Unternehmen, wie Büros, Praxen, und Kanzleien, sowie Industriekunden als auch Privatkunden, Hauseigentümer und Hausverwaltungen mit umfangreichem Service, der keine Wünsche offenlässt.

Flexibler Full Service für private und gewerbliche Objekte

„Alles aus einer Hand“ – das haben Sie schon viel zu oft gehört? Zugegeben, das Full-Service-Prinzip klingt nach einer Floskel, doch ist es eben genau, was wir bieten. Unsere Kunden in Paderborn, Detmold und Umkreis sind immer wieder überrascht, wie umfangreich unser Leistungsspektrum rund um Gebäudereinigung, Hausmeisterservice & Co. ist.

Wenn es also in der Gebäudereinigung mal über die gründliche Unterhaltsreinigung hinaus geht oder Sie neben einem Hausmeister einen Service für Grünpflege oder Entrümpelungen suchen, scheuen Sie nicht, uns zu fragen! Unser Team verfügt über verschiedenste Kompetenzen. Wir reparieren zum Beispiel den tropfenden Wasserhahn oder führen Trockenbauarbeiten aus.

Mehr als nur ein Reinigungsunternehmen: Gebäudemanagement mit zahlreichen Dienstleistungen

Unsere Services lassen sich natürlich jederzeit beliebig kombinieren. So können wir in der Gebäudereinigung die Unterhaltsreinigung inklusive regelmäßiger Glasreinigung durchführen. Oder Sie nutzen den Hausmeisterdienst in Kombination mit unserem Angebot zur Reinigung des Treppenhauses oder den Malerarbeiten.

Am besten, Sie schauen sich einfach einmal auf unserer Webseite um und informieren sich oder lassen sich in Paderborn und Umgebung von uns persönlich beraten. Wir schnüren ein individuelles Leistungspaket und unterbreiten ein faires Angebot.

Stefan Kehres Gebäudemanagement KG

Paderborner Straße 12

33189 Schlangen

Telefon: 05252 / 20 86 800

Mobil: 0176 / 66 66 63 95

E-Mail: s.kehres@web.de

Internet: www.stefan-kehres.de