Lebe lieber individuell: Trockenbau und mehr in Rheda-Wiedenbrück

Gute Handwerker sind schwer zu finden? In Ostwestfalen können Sie Ihre Suche an dieser Stelle beenden und sich von unseren umfangreichen Leistungen überzeugen. Ob im Trockenbau oder bei der Errichtung individueller Carports und Zäune: Wir von der DSC GbR stehen als persönlicher Ansprechpartner fest an Ihrer Seite. In Rheda-Wiedenbrück und Umgebung nehmen wir uns Ihrem Projekt mit großer Freude und jeder Menge Engagement an. Dabei werfen wir unser Fachwissen in die Waagschale und Sie Ihre Wünsche. Es versteht sich von selbst, dass wir Ihre Anforderungen unter Beachtung der Gegebenheiten bestmöglich umsetzen. Auch unerwartete Schwierigkeiten lösen wir kreativ und stellen somit kein Hindernis dar.

Ihr dynamischer Partner mit großer Erfahrung im Baubereich

Wir sind ein noch recht junger Betrieb, der erst 2019 gegründet wurde. Nichtsdestotrotz verfügen wir über viel Know-how und reichlich Praxis. Ursprung dessen sind die 10-jährige Berufserfahrung und mehr als 25 Jahre Erfahrung im Baubereich. Als Familienunternehmen sind wir daher in der komfortablen Lage, Sie auf den folgenden Gebieten professionell zu unterstützen:

Von der Beratung bis zur Ausführung: Getreu unserem Motto „Lebe lieber individuell“ richten wir alles, was wir tun, an Ihrem einzigartigen Projekt aus. Sie wünschen sich einen Fachmann im Holzbau? Kein Problem, unser gelernter Zimmermann ist für Sie da.

Hohe Kompetenz und Qualität für Privat und Gewerbe

Das Leben besteht größtenteils aus Kompromissen, doch in puncto Qualität suchen Sie jene bei uns vergeblich. Wir legen höchsten Wert auf ausgezeichnete Ergebnisse ohne Abstriche. Dies bedeutet zugleich, dass wir erst dann ruhen, wenn Sie rundum zufrieden sind. Ob privater Bauherr auf dem Weg zum Eigenheim oder Großunternehmen mit stattlichen Aufträgen: Dieses Versprechen richtet sich selbstverständlich gleichermaßen an private und Gewerbekunden, die wir motiviert mit unseren Leistungen rund ums Handwerk begeistern möchten. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin bei der DSC GbR, Ihrem Spezialisten für Trockenbau in Rheda-Wiedenbrück!

DSC GbR

Anton-Moormann Straße 8, 33378 Rheda - Wiedenbrück

Telefon: 05242 5701236

Mobil: 0176 / 618 325 61

E-Mail: dsc-gbr@web.de

Internet: www.dsc-gbr.de