Pohlmann & Büscher – Ihre Tischler für alle Fälle

Der Rollladen des Wohnzimmerfensters klemmt, die Haustür schließt nicht mehr richtig und ein neuer Einbau-Kleiderschrank im Schlafzimmer wäre auch ganz schön. Sie haben ein kleines Problem oder einen großen Möbelwunsch? Dann sind wir für Sie da. Die Handwerker der Tischlerei Pohlmann & Büscher in Bielefeld sind nicht nur dann zur Stelle, wenn ein lang gehegter Einrichtungswunsch endlich Realität werden soll. Auch wenn kleinere oder größere Reparaturen zu erledigen sind, können Sie sich auf uns verlassen. Wir kümmern uns eben nicht nur um die großen Aufträge wie den Bau neuer Möbel. Auch bei der Beseitigung der kleinen Widrigkeiten des Alltags sind wir an Ihrer Seite.

Als erfahrene Tischler kennen wir uns aus mit schleifenden Türen, undichten Fenstern oder streikenden Rollläden. Ein gerissenes Gurtband reparieren wir ebenso gerne für Sie, wie das Schloss an Ihrer Eingangstür. Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen.

Vieles können wir direkt bei Ihnen vor Ort sofort erledigen. Denn all unsere Einsatzfahrzeuge sind umfassend ausgestattet. Die nötigen Werkzeuge haben unsere Tischler ebenso immer dabei, wie eine Vielzahl von Ersatzteilen.

Hier erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeiten

In unserer kleinen aber komplett ausgestatteten Werkstatt können wir sämtliche Tischlerarbeiten ausführen.

Möbel nach traditioneller Handwerkskunst gefertigt

Sie wünschen sich einen neuen Einbauschrank, eine maßgeschneiderte, hochwertige Kücheneinrichtung oder einen stabilen Esstisch, an dem Ihre gesamte Familie Platz hat?

Ganz gleich welchen Möbelwunsch Sie sich auch erfüllen möchten, sagen Sie uns einfach, was Sie sich wünschen. Mit traditioneller Handwerkskunst setzen wir Ihre Vorstellungen dann in unserer Tischlerei auf professionelle Art und Weise um. Auch mit dem Innenausbau Ihres Büros oder Ihrer neuen Geschäftsräume sind Sie bei uns in besten Händen.

Als klassischer Tischler umfasst unser Angebot:

die Reparatur und Montage von Fenstern und Türen

die Anfertigung von individuellen Möbeln

den Innenausbau von privaten und gewerblich genutzten Räumen

Unseren Kunden gefällt an unserem Unternehmen nicht nur die Professionalität und die Zuverlässigkeit unserer erfahrenen Tischler. Insbesondere unser nicht selbstverständliches Angebot, auch für kleinste Aufträge zu Ihnen nach Hause zu kommen, wissen sowohl unsere privaten als auch unsere gewerblichen Kunden zu schätzen. Sie rufen uns an, wir kommen vorbei. Und wenn Sie sich einmal bei uns vor Ort in Bielefeld anschauen möchten, wie wir hochwertige, individuelle Möbel anfertigen, dann sind Sie selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen.

--

Pohlmann & Büscher GbR

Hainteichstr. 70, 33613 Bielefeld

Telefon: 0521 - 88 10 05

E-Mail: info@pohlmann-buescher.de

Internet: www.pohlmann-buescher.de