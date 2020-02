Eventhaus Schamin GbR

Eine Hochzeit, ein runder Geburtstag oder ein Jubiläum, es gibt zahllose gute Gründe, im Kreise der Familie und zusammen mit lieben Freunden ein rauschendes Fest zu feiern. All diese außergewöhnlichen Ereignisse im Leben verdienen einen exklusiven Rahmen, der einem solchen Anlass gerecht wird. Diesen bieten wir Ihnen im Hotel und Eventhaus Schamin in Dissen im Teutoburger Wald.

Neben dem eleganten Festsaal unserer Eventlocation stellen wir Ihnen darüber hinaus auch gerne noch unsere neun gemütlichen Hotelzimmer zur Verfügung. Selbst das schönste Fest geht nämlich einmal zu Ende. Dann ist es besonders angenehm, wenn das müde Haupt direkt vor Ort in die weichen Kissen einer bequemen Schlafstadt eines Hotelzimmers gebettet werden kann. Verlängern Sie Ihre Party einfach um eine erholsame Nacht in unseren gemütlichen Betten. Am nächsten Morgen verwöhnen Sie die Mitarbeiter unseres Caterings dann auf Wunsch mit einem opulenten Frühstück. So starten Sie ausgeruht und frisch gestärkt in den neuen Tag. Feiern und Schlafen unter einem Dach im Hotel Eventhaus Schamin, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.

Die Hotelzimmer im Eventhaus Schamin – die perfekte Erholung nach einem ereignisreichen Tag

Im Eventhaus Schamin tun wir alles, um Ihre Feier zu einem vollen Erfolg zu machen. Wir bieten Ihnen nicht nur eine stilvolle Eventlocation und gemütliche Übernachtungsmöglichkeiten für Ihre Gäste in unseren Hotelzimmern, wir kümmern uns auch gerne um das Catering für Ihr Fest. Unser Team aus erfahrenen Köchen verzaubert Sie und Ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern.

Spezialitäten der deutschen und russischen Küche gehören ebenso zu unserem Angebot wie mediterrane Gerichte und internationale Delikatessen. Gemeinsam mit Ihnen planen wir das Catering nach Ihren individuellen Wünschen. Gerne realisieren wir auch Ihre ganz persönlichen Menü- oder Buffetwünsche.

Wir würden uns freuen, auch Ihnen die passende Umgebung für ein unvergessliches Fest bieten zu dürfen. Bei uns erwarten Sie

ein stilvoller Festsaal

ein professionelles Catering Team

und neun gemütliche Hotelzimmer

Buchen Sie bei uns das Rundum-sorglos-Paket für Ihren Event, freuen Sie sich auf ein rauschendes Fest in unserem Saal und eine erholsame Nacht in unserem Hotel in Dissen im Teutoburger Wald. Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!

Eventhaus Schamin GbR

Osnabrückerstr. 61

49201 Dissen

Telefon: 05424 / 36 48 48 2

Mobil: 0176 / 62 24 04 35

E-Mail: wasili.schamin@web.de

Internet: www.eventhaus-schamin.de