Energieberater und Schornsteinfeger in Sundern

Schornsteinfeger bringen bekanntlich Glück und mit meinen Dienstleistungen helfen Sie Ihrem Glück noch etwas auf die Sprünge. Als Schornsteinfegermeister und geprüfter Gebäudeenergieberater betreue ich, Andreas Pech, Hausbesitzer und all diejenigen, die es werden möchten, rund um das Thema Gebäudeenergie.

Mit meinem aktuellen Schwerpunkt auf die Energieberatung begleite ich Sie bei allen Fragen zum Thema Energieeffizienz. Sie planen eine Sanierung oder den Hauskauf? Als Energieberater analysiere ich den Ist-Zustand der Immobilie und decke energetische Schwachstellen auf – so können Sie sich mit zielgerichteten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen glücklich sparen!

Leistungen rund um Gebäudeenergieberatung und Schornsteinfegergewerk

Ob die Beratung zu sinnvollen Baumaßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes senken, oder die Ausstellung von Energieausweisen – mein Leistungsportfolio in der Energieberatung ist so vielseitig wie meine Tätigkeit als Energieberater.

Und auch in allen Bereichen, die das Schornsteinfegerhandwerk betreffen, stehe ich allen Auftraggebern in Sundern und Umgebung mit meinen mehr als 10 Jahren Berufserfahrung zur Verfügung. Und was darf ich für Sie tun? Auf meiner Webseite finden Sie alle meine Leistungen in der Übersicht und können sich zu den verschiedensten Schwerpunktgebieten informieren. Mit einem Klick erfahren Sie hier mehr über mein Angebot in den Bereichen:

Gebäudeenergieberater

Energieberatung zu Hauskauf und -vermietung

Ausstellung von Energieausweisen, wie Verbrauchs- und Bedarfsausweisen

Beratung zur Wärmedämmung und erneuerbaren Energien

uvm.

Handwerksdienstleistungen

Feuerstättenreinigung und -reparatur

Installation von Kamin- und Pelletöfen

Schamottsteine austauschen

Errichtung und Reparatur von Schornsteinen.

Gas-Hausschau nach TRGI

Verkauf, Montage und Wartung von Rauchwarnmeldern

etc.

Brandschutzbeauftragter

Schulung der Mitarbeiter im Unternehmen

Übungsmaßnahmen zum Brandschutz

Schornsteinfeger

Arbeiten vom Schornsteinfegermeister

Zahlreiche Zusatzqualifikationen vorhanden

Sie suchen einen Energieberater für Wohngebäude oder möchten mehr zu meinen Arbeiten als Schornsteinfeger erfahren? Bei Fragen und für weitere Informationen zu allen Dienstleistungen scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren. Sowohl telefonisch unter der Nummer ✆0162 - 66 63 445 als auch via ✉E-Mail freue ich mich auf Ihre Anfrage. Gerne berate ich Sie persönlich und erstelle Ihnen ein Angebot.

Andreas Pech

In der Hachmecke 14, 59846 Sundern

Telefon: 0162 / 66 63 445

E-Mail: info@schornsteinfeger-pech.de

Internet: www.schornsteinfeger-pech.de