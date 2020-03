Zäune und Toranlagen aus Paderborn - Zaun-Kreisel GmbH

Wir fertigen individuelle Zierzaun- und Toranlagen für private und gewerbliche Kunden an

Sie wollen Ihren Garten einzäunen? Für Ihre Einfahrt wünschen Sie sich eine elektronische Toranlage und einen Carport? Dann haben Sie mit der Zaun-Kreisel GmbH den richtigen Partner an Ihrer Seite. Wir stellen individuelle Zäune, Zierzäune, Sichtschutze, Toranlagen und Carports ganz nach Ihren Wünschen und traditioneller Handwerkskunst her und montieren diese fachmännisch. Dabei legen wir großen Wert auf Ihre Zufriedenheit – jedes unserer Produkte wird auf Ihren Wunsch hin zusammengestellt.

Unser Service für Ihre Zaun- und Toranlage

Handwerk wie es sein sollte – wir stellen unsere Zierzäune selbst her, demnach ist es uns möglich, Ihre Wünsche und Anforderungen individuell umzusetzen. Dafür nehmen wir uns genug Zeit in einem ersten Beratungsgespräch, um den Zaun, die Toranlage oder das Carport nach Ihren Vorstellungen zu planen. Denn am Ende sollen Sie mit dem Ergebnis zufrieden sein. Außerdem gehört zu unserem Rundum-Sorglos-Paket die komplette Montage Ihres Zauns, des Carports, des Sichtschutzes oder der Toranlage. Wir nehmen unseren Service besonders ernst. Für Sie heißt das: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und geben auch bei schwierigen Projekten nicht auf. Außerdem kommen wir vorab gerne unverbindlich zu Ihnen nach Hause und messen vor Ort alles genau aus, beraten Sie und erstellen ein Angebot für Ihre Anlage.

Lieferservice, Reparatur und Wartung von Zäunen und Toranlagen

Sie können bei uns nur das Material kaufen oder das Rundum-Sorglos-Paket inklusive Montage erhalten. Für den Fall, dass sie den Zaun oder die Toranlage selbst montieren, jedoch nicht über geeignete Transportmöglichkeiten verfügen, liefern wir Ihnen das Material auch an die Baustelle. Ist Ihr Zaun beschädigt oder klemmt die Toranlage? Auch dann helfen wir Ihnen gerne weiter.

Speziell für elektrische Toranlagen bieten wir Ihnen einen umfangreichen Wartungsservice an. Denn wie jedes angetriebene Bauteil sollten auch Stellmotoren regelmäßig gewartet und die Toranlage nach der Unfallverhütungsvorschrift überprüft werden.

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder wollen einen Termin für eine Beratung vereinbaren? Rufen Sie uns unter 05254 / 74 64 an oder schreiben Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular.

--

Zaun-Kreisel GmbH

Dubelohstraße 264, 33104 Paderborn

Telefon: 05254 / 74 64

Fax: 05254 / 1 33 85

E-Mail: info@zaun-kreisel.de

Internet: www.zaun-kreisel-online.de