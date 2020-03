Holz- u. Zaunbau Heimsath GmbH

Seit mehr als 40 Jahren stehen wir für langlebige, qualitativ hochwertige Konstruktionen für den Außenbereich im gewerblichen, öffentlichen sowie privaten Bereich . Unterstellflächen und Begrenzungen aus Holz, Metall, Kunststoff oder Glas - wir haben für jedes Projekt, für jeden Wunsch die passende Lösung. Zaunbau Heimsath - wenn`s um Qualität und Sicherheit in Ostwestfalen geht, sind wir für Sie da.

Für Zuhause

Unser Ziel sind begeisterte Kunden vom ersten Gespräch bis zum fertigen Projekt

Tausende zufriedene Privatkunden in ganz Minden-Lübbecke erfreuen sich täglich unserer Produkte – und das schon seit Jahrzehnten! Für Sie gibt das die Gewissheit, einen Zaun, ein Carports oder eine Überdachung mit ausgereifter Technik und erstklassigem Design zu erwerben.

Lassen Sie sich ausführlich beraten und entscheiden Sie ganz in Ruhe.

Wir montieren unsere Produkte nicht einfach irgendwie, sondern ganz genau. Deshalb ist es von enormer Bedeutung Sie kennenzulernen um Ihre Wünsche aufzunehmen. Nur wenn wir bis ins Detail wissen was Sie sich vorstellen, beziehungsweise welche Produkt-Alternativen bei Ihnen vor Ort möglich sind, können wir Ihnen Lösungen anbieten, die genau zu Ihnen passen.

Wir beraten Sie ausführlich und geben Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Ihr Projekt. Sie können immer in Ruhe entscheiden und sich bei Fragen jederzeit an uns wenden.

Nehmen Sie uns beim Wort – wir freuen uns auf Sie.

Für Architekten und Planer

Bei der Umsetzung unserer Bauvorhaben orientieren wir uns an aktuellen Trends in der Architektur. So haben Sie die Sicherheit, dass Sie für Ihr Projekt immer die optisch und technisch passende Lösung erhalten.

Unsere erfahrenen Ansprechpartner stehen Ihnen für einen Ideenaustausch mit soliden Fachkenntnissen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir sehen uns nicht als Verkäufer. Unser Ziel ist es Ihnen durch eine kompetente Beratung Möglichkeiten aufzuzeigen und Sie bei Ihrem Bauvorhaben optimal zu unterstützen.

Wir sind für Sie da – mit kompetenten Handwerksmeistern für unsere Kunden aus dem Bereich Architektur und Planung.

