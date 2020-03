Individuelle Beratung und Lösungen für eine optimale Energieeffizienz mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. Wir sind Ihr Partner in Paderborn, wenn es um erneuerbare Energien, Konzepte für Privathaushalte, Freilandanlagen oder Investorenanlagen, rund um Photovoltaik geht.

Stetig steigende Strompreise, ein wachsendes Bewusstsein für den Umweltschutz und eine Unabhängigkeit im Bezug auf die Energieversorgung – dies sind nur wenige der Gründe, warum Photovoltaikanlagen seit vielen Jahren wachsende Beliebtheit genießen. Darüber hinaus bieten die eigenen Solaranlagen auf dem Dach weitere Vorteile. Wenn Sie mehr über PV-Anlagen wissen oder in eine eigene Anlage investieren wollen, dann sind Sie bei RaCa Solar Projekt 2 richtig. Auch wenn Sie eine freie Dachfläche zur Verfügung stellen wollen, sind Sie bei uns gut beraten.

Vorteile von Photovoltaikanlagen

Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wie Öl oder Kohle, die langsam zur Neigen gehen und demnach im Preis ansteigen, ist die Sonnenenergie unerschöpflich und kostenlos. Jede Kilowattstunde Strom, die Sie durch eine Photovoltaikanlage auf Ihrem eigenen Dach erzeugen, rentiert sich. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die positive Umweltbilanz – meist werden für den Energiebedarf noch fossile Rohstoffe genutzt, die während der Energiegewinnung große Mengen an CO2 ausstoßen und dem Klima schaden. Bei der Nutzung von Sonnenstrahlung durch PV-Anlagen wird kein schädliches Gas erzeugt. Besonders in den Sommermonaten kann durch eine solartechnische Anlage der gesamte Energiebedarf eines Familienhaushaltes abgedeckt werden. Ein Überschuss kann außerdem in das Netz eingespeist und vergütet werden oder Sie lassen einen Batteriespeicher installieren, der überschüssigen Strom speichert und abgibt, sobald dieser notwendig wird.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren Projekten und Leistungen in:

Montage und Wartung von Photovoltaikanlagen

Wenn Sie sich für eine Photovoltaikanlage entscheiden, stehen wir Ihnen als erfahrener Ansprechpartner zur Seite. Wir stimmen dabei unsere Leistungen auf Ihre Anliegen ab und erstellen ein individuelles Konzept ganz nach Ihrem Bedarf. Für einen optimalen Nutzen Ihres neuen Energielieferanten sorgen wir außerdem dafür, dass die Anlagen fachgerecht montiert, ausgerichtet und in Betrieb genommen werden. Eine Neigung von 15 bis 45 Grad und eine Südausrichtung sind dabei ideal. Neben der professionellen Montage kümmert sich unser Netzwerk aus Fachpersonal selbstverständlich auch um die Wartung und Reparatur Ihres Solarsystems.

Sie wünschen sich eine PV-Anlage für die private Stromerzeugung, doch haben nicht genug Kapazität? Dann kommt vielleicht eine externe Anlage für Sie infrage. Oder verfügen Sie über freie Dachflächen, beispielsweise auf einem Mastbetrieb? Verpachten Sie einfach Ihre Fläche und verdienen etwas Geld dazu.

Wir beraten Sie gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten, Ihr Dach bestmöglich für die Energiegewinnung zu nutzen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin für ein persönliches Gespräch unter unserer Rufnummer 05254 / 94 00 41 oder über unser Kontaktformular.

RaCa Solar Projekt 2 GmbH & Co. KG

Dubelohstr. 264

33104 Paderborn

Telefon: 05254 / 94 00 41

Telefax: 05254 / 1 33 85

E-Mail: info@racagmbh.de

Internet: www.racagmbh-paderborn.de