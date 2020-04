Gartenmöbel und Teppiche günstig kaufen in Bad Oeynhausen.

Sie möchten die Einrichtung Ihres Heims mit schönen Accessoires aufwerten? Oder suchen Sie nach Möbeln, mit denen Sie die Ausstattung Ihres Gartens endlich nach Ihren Vorstellungen optimieren können? Dann begrüßen wir Sie ganz herzlich bei der Kay Seeger Gartenmöbel & Teppiche GmbH, Ihrem persönlichen Partner für Garten- und Terrassenmöbel in Bad Oeynhausen! Unseren Fachmarkt für

Outdoormöbel

Strandkörbe

Bodenbeläge

Teppiche

und mehr finden Sie in der Adam-Opel-Straße 2b. Hier werfen wir für Sie unsere über 30-jährige Erfahrung rund um Teppiche, Bodenbeläge und Möbel in die Waagschale.

Großes Sortiment an Outdoormöbeln führender Marken

In unseren Räumlichkeiten entdecken Sie ein umfassendes Angebot erstklassiger Outdoormöbel für die unterschiedlichsten Aufstellorte. Sämtliche Produkte bekannter Marken wie deVries oder KETTLER kommen in 1a-Qualität daher. Neben

Bänken

Auflagen

Liegen &

Sonnenschirmen

führen wir eine große Auswahl an Strandkörben für Terrassen, Balkone und Gärten. Hier können wir Ihnen diverse Farben und Polster anbieten, die auf eine eventuell bereits bestehende Einrichtung und Ihre Wünsche ideal abgestimmt sind. Verschiedene Größen und Geflecht-Varianten unterstützen dies zusätzlich. So genießen Sie Ihre Freizeit besonders entspannt in einer Atmosphäre, die zum dauerhaften Verweilen einlädt.

Schauen Sie einfach mal bei uns in Bad Oeynhausen vorbei, wenn Sie günstige Gartenmöbel kaufen möchten!

Kay Seeger Gartenmöbel & Teppiche GmbH

Adam-Opel-Str. 2b

32547 Bad Oeynhausen

Telefon: 05731 - 5381555

E-Mail: info@seeger-gartenmoebel-teppiche.de

Internet: www.seeger-gartenmoebel-teppiche.de