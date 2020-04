Boden- & Malerarbeiten vom Profi in Espelkamp. Handwerkliche Qualität & Individuelle Arbeiten zu fairen Preisen.

Sie suchen einen professionellen Partner für handwerkliche Arbeiten auf hohem Niveau? Herzlich willkommen bei Fresh Floor, Ihrem freundlichen Handwerksbetrieb für Malerarbeiten und weitere Leistungen. Als junges Unternehmen sind wir seit 2019 am Markt aktiv. Unsere kompetenten Handwerksarbeiten bieten wir sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden in Espelkamp und einem Umkreis von etwa 50 Kilometern an. Wir legen größten Wert auf hervorragende Qualität und ruhen erst dann, wenn Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind – ohne Kompromisse. Bei Fresh Floor erhalten Sie demnach zum fairen Preis handwerklich einwandfreie und ehrliche Arbeit, die auch Sie vollends überzeugen wird.

Ihr persönlicher Handwerker mit großem Leistungsspektrum

Zwar sind wir ein noch recht kleiner Familienbetrieb mit aktuell zwei Mitarbeitern, doch in unserem Leistungsumfang decken wir viele handwerkliche Arbeiten ab. Fresh Floor ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Lackier- & Malerarbeiten, Spachtelarbeiten und Fußbodenarbeiten geht. Darauf aufbauend stehen wir unter anderem in den folgenden Bereichen fachkundig an Ihrer Seite:

Raumgestaltung

Verlegen verschiedenster Bodenbeläge

Wandanstriche

Aufarbeiten und Verlegen von Parkett

Tapezierarbeiten

Schon bei den Bodenbelägen reicht unsere Bandbreite von Teppich über Designböden und Laminat bis hin zu vielen weiteren Böden. Für sämtliche Arbeiten sichern wir Ihnen einen professionellen und reibungslosen Ablauf zu. Schauen Sie sich einfach etwas um und informieren Sie sich über unser Leistungsangebot.

Individuelle Leistungen und kundenfreundlicher Service

Qualität und Individualität gehen bei uns Hand in Hand. Bei Fresh Floor in Espelkamp bekommt jeder Kunde exakt das, was er gerne haben möchte. Im Rahmen unserer ausführlichen und ehrlichen Beratung können Sie uns Ihre Vorstellungen und konkreten Wünsche mitteilen. Wir beraten Sie stets individuell und persönlich, denn der Service- und Beratungsgedanke ist bei uns besonders ausgeprägt. Zudem spielen wir mit offenen Karten: Versteckte Kosten suchen Sie bei uns vergeblich. Wir konnten Sie für unsere Malerarbeiten oder anderen Leistungen begeistern? Dann lassen Sie sich von uns unverbindlich und kostenlos beraten!

Oder haben Sie weitere Fragen? Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Fresh Floor

Inh. Roman Gärtner

Brandenburger Ring 17

32339 Espelkamp

Telefon: 0151 / 240 138 85

E-Mail: info@fresh-floor.de

Internet: www.fresh-floor.de