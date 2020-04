Hausmeister­service in Bielefeld - der Allrounder für Ihre Immobilie

Lernen Sie echte Wertarbeit kennen und profitieren Sie von den Leistungen des Immobilienservices Skrzybinski! Seit über 20 Jahren bin ich mit meinem Hausmeisterservice als Allrounder rund um die Immobilie tätig. Neben den klassischen Hausmeister-Aufgaben erledige ich vieles andere, das rund um Haus und Garten anfällt.

Flexible Rundum-Betreuung vom Hausmeister

Eine gepflegte Immobilie ist ein Aushängeschild. Ich unterstütze Sie dabei, Ihr Objekt instandzuhalten und durch kleine Wartungs-, Pflege- und Reparaturarbeiten seinen Wert zu bewahren. So können sich zudem Bewohner und Gäste oder Kunden und Mitarbeiter jederzeit wohlfühlen. Flexibilität ist eine große Stärke meines Hausmeisterservices. Ich passe meine Arbeiten stets an die Wünsche und Erfordernisse meiner Auftraggeber an.

Mein Dienstleistungsangebot ist umfangreich. Die Schwerpunkte meiner Hausmeister-Tätigkeiten liegen in den Bereichen:

Das Mehr an Dienstleistungen für Ihr Objekt: Immobilienservice mit nur einem Ansprechpartner

Ob einmalige Arbeiten wie Kleinreparaturen, saisonale Services wie die Unkrautbekämpfung oder regelmäßige Tätigkeiten wie die Reinigung der Außenflächen: Als Hausmeister ist mir kundenorientiertes, professionelles und termingerechtes Arbeiten besonders wichtig. Ich arbeite mit modernen Maschinen und Geräten, um jederzeit schnelle und hochwertige Ergebnisse liefern zu können. Viele der diversen Maschinen können Sie bei mir zudem leihen.

Dank eines großen Netzwerkes an professionellen Partnergewerken betreue ich auch Arbeiten, die über reine Hausmeisterservices hinausgehen. Reparaturen, Sanierungen, Umbaumaßnahmen – sprechen Sie mich an! Ich übernehme die Koordination aller Gewerke!

Ich erstelle völlig unverbindlich ein Angebot

Ihr Vorteil: Mit nur einem Ansprechpartner erhalten Sie die komplette Objektbetreuung aus einer Hand und müssen sich um nichts kümmern. Natürlich können Sie mich ebenfalls kontaktieren, wenn Sie nur eine Einzelleistung in Anspruch nehmen möchten.

Bei Fragen und für ein persönliches Angebot stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie an (✆ 0521 / 96 29 38 48 und ✆ 0170 - 202 27 20) oder senden Sie mir per ✉ E-Mail eine Anfrage. Ich freue mich darauf, Sie mit meinem Hausmeisterservice in Bielefeld und Umgebung zu begleiten!

--

Immobilienservice Michael Skrzybinski

Hillegosser Straße 111, 33719 Bielefeld

Telefon: 0521 - 96 29 38 48

Mobil: 0170 - 202 27 20

E-Mail: info@immobilienservice-ms.de

Internet: www.immobilienservice-ms.de