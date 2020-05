Tischlerei in Brakel - Ihr kompetenter Ansprechpartner für Fenster, Haustüren & Wintergärten

Fenster und Türen sind wichtige Bauelemente, die ein Haus vervollständigen. Sie sind aus einem klassischen Gebäude gar nicht wegzudenken. Während uns Fenster Tageslicht schenken, ermöglicht uns die Haustür den Eintritt in unser Eigenheim. Die Firma B. Ulrich Tischlerei & Fenstertechnik ist Ihr Ansprechpartner für die Fertigung von hochwertigen Holz- und Kunststofffenstern, Holztüren, Wintergärten, Carports und vielen weiteren Konstruktionen. Bereits seit 1991 ist unser Tischlerei-Meisterbetrieb für Privatkunden, Stadtverwaltungen und Kommunen tätig.

Ob in Brakel, Detmold, Paderborn, Höxter oder in der näheren Umgebung – unser Team aus 35 tatkräftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet mit Leidenschaft und Herzblut an der Realisierung qualitativer Produkte für anspruchsvolle Kunden.

Von einer kundenfreundlichen Beratung über die präzise Planung bis hin zur professionellen Fertigung – unsere Tischlerei begleitet Sie bei Ihrem Projekt – und das von Anfang an!

Kontaktieren Sie uns

Eigenes Montageteam & eigene Produktion

Schon im Erstgespräch teilen Sie uns Ihre Anforderungen und Ihr Budget mit. Ein Projektleiter besucht Sie vor Ort und nimmt die erforderlichen Aufmaße für Fenster und Türen. Zudem werden wichtige Kriterien besprochen, wie beispielsweise die Wahl des Materials, der Form und der Farbe der Bauelemente. Daraufhin erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie. Selbstverständlich sind sämtliche Montagearbeiten durch unser geschultes Team aus erfahrenen Monteuren inklusive – dies gehört zu unserem Service dazu!

Hochwertige Produkte „made in Germany“Tischlerei-Meisterbetrieb: seit 1991 in Brakel

Die Tischlerei Ulrich ist Ihr Partner für die Fertigung und Montage von Türen, Fenstern, Wintergärten, Toren und Co. – und das bereits seit fast 30 Jahren. Als Meister- und Ausbildungsbetrieb legen wir großen Wert auf die Weiterbildung unserer engagierten Mitarbeiter. So sind wir immer auf dem neuesten Stand in puncto Fenster- und Türtechnik.

In unserer hauseigenen Werkstatt fertigen wir:

Holzfenster

Kunststofffenster

Haustüren

Wintergärten

Zudem bauen wir nach den Wünschen unserer Kunden weitere Konstruktionen, wie beispielsweise Carports und bieten einen zuverlässigen Kranservice an. Gewinnen Sie einen Eindruck von unserer meisterhaften Arbeit! Gerne können Sie unserer Tischlerei in Brakel einen Besuch abstatten. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach!

--

Burkhard Ulrich Tischlerei u. Fensterbau

Schlingweg 1, 33034 Brakel-Bellersen

Telefon: 0 52 76 - 16 84

E-Mail: info@tischlerei-ulrich.de

Internet: www.tischlerei-ulrich.de