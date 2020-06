Malerbetrieb Lechler

Wir sind versierte und zuverlässige Maler & Tapezierer in Gütersloh. Gerne gestalten wir Ihre Innenräume frisch und farbenfroh mit umweltfreundlichen Farben.

Malerbetrieb Lechlerder kompetente Maler & Tapezierer in Ihrer Nähe!

Als Fachbetrieb erledigen wir in Gütersloh sowie im Umkreis von 20 km kompetent und umsichtig Maler- und Tapeziererarbeiten zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Dabei legen wir sehr hohe Flexibilität an den Tag. Wir erleben immer wieder, dass Kunden bisher sehr lange warten mussten und schnell eine kundenspezifische Lösung benötigen.

Darin liegt als Maler und Tapezierer unsere Stärke! Als Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung (1964) bieten wir unseren Kunden jede Menge Know-how und Kompetenz. Wir arbeiten sowohl nach traditionellen als auch modernen Methoden und gestalten Ihre Räume nach Ihren Wünschen mit viel Gefühl fürs Detail. Malen und tapezieren ist unsere Leidenschaft.

Egal, ob Sie Räume in einem Einfamilienhaus, Geschäftsräumlichkeiten oder öffentliche Einrichtungen frisch ausgemalt oder tapeziert haben möchten, wir erledigen alle Arbeiten rasch und kompetent in Gütersloh und der näheren Umgebung. Darüber hinaus stehen wir Ihnen gerne bei Ihrer Raumplanung mit Rat und Tat zur Seite. In ausführlichen Beratungsgesprächen erläutern wir Licht-, Farb- und Raumwirkungen.

Malen und Lackieren mit umweltfreundlichen Farben

Uns ist es wichtig, für ein gesundes Raumklima zu sorgen. Deshalb bevorzugen wir zum Lackieren und Malen nur atmungsaktive und umweltfreundliche Farben. Wir sorgen dafür, dass Sie sich in Ihren vier Wänden wohlfühlen. Die Beseitigung von Schimmel gehört ebenfalls zu unserem Tätigkeitsbereich. Auch zum Tapezieren verwenden wir nur hochwertige Produkte. Darüber hinaus verlegen wir auch qualitativ hochwertige Bodenbeläge und gestalten Ihre Räumlichkeiten nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen.

Als Familienunternehmen, Maler und Tapezierer, in dritter Generation ist es uns wichtig, dass unsere Kunden immer wieder gerne nach Hause kommen und sich in den neu gestalteten Räumen wohlfühlen. Als Maler und Tapezierer sehen wir uns auch als „Make-up Artist“ Ihres Wohntraums. Renovieren, Gestalten, Formen und Dekorieren liegt uns im Blut! Gerne vereinbaren wir ein Vorgespräch vor Ort. Rufen Sie uns an. Terminvereinbarungen sind innerhalb eines Tages möglich.

Vor Ort ergeben sich neue Aspekte, Gestaltungsmöglichkeiten oder Varianten, an die vorher nicht zu denken war. Besichtigungstermine dienen besonders bei größeren Renovierungsarbeiten der Klarheit und der bestmöglichen Ausnutzung aller Möglichkeiten, Materialien und Methoden, um das optimale Ergebnis für Ihr Heim zu erzielen.

Aber auch per Telefon; per Fax oder E-Mail stehen wir gerne für Anfragen jederzeit zur Verfügung. Unsere geschulten Mitarbeiter beantworten Ihre Fragen mit viel Know-how und Praxiswissen. Oft sind es die Details, bei denen der Hase im Pfeffer liegt. Aber nichtsdestotrotz können Sie sich darauf verlassen, dass das schwierigste Problem von unseren Profis gemeistert wird.

--

Malerbetrieb Lechler

Blankenhagener Weg 319, 33334 Gütersloh

Telefon: 05241 39611

Mobil: 0176 24857947

E-Mail: malerbetrieb-lechler@t-online.de

Internet: www.malerbetrieb-lechler-online.de