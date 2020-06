Malermeister Andre Kettler - Ihr Malerbetrieb in Rüthen

Sie suchen einen zuverlässigen Malerbetrieb in Rüthen, der sich professionell um Ihren Auftrag kümmert? Herzlich willkommen beim Malermeister Andre Kettler, Ihrem erfahrenen Maler aus dem Kreis Soest! Bereits seit 2015 sind wir als Ausbildungs- und Meisterbetrieb am Markt aktiv.

Ob zur kreativen Um- und Neugestaltung im Innen- sowie Außenbereich oder zur Sanierung von Bauschäden aller Art: Mit unserem motivierten Mitarbeitern sind wir für diverse Leistungen in unterschiedlichen Gewerken Ihr fachkundiger Ansprechpartner. Selbstverständlich bieten wir unsere handwerklichen Leistungen sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich an, wodurch wir vom Eigenheim bis zum öffentlichen Gebäude alles abdecken.

Viele Handwerksleistungenaus einer Hand

Als erfahrener Malerbetrieb sind wir in der Lage, im Indoor- und Outdoorbereich zahlreiche Handwerksleistungen zu übernehmen und Ihnen dadurch ein breites Spektrum an Maßnahmen aus einer Hand zu liefern. Dazu gehören:

Malerarbeiten

Tapezieren

Spachteln

Bodenbeläge

Glaserarbeiten

Bei uns sind Sie richtig, wenn wir einfach verglaste Fenster reparieren oder im Rahmen moderner, hochwertiger (Innen-)Raumgestaltung ästhetisch ansprechende Stuckelemente auf Wänden und Decken kreieren sollen. Auch für die moderne und historische Fassadengestaltung inklusive Putzsanierung und Integration von Wärmedämmverbundsystemen sind wir Ihr verlässlicher Fachmann.

Hohe Qualität dank professioneller Techniken

Als Maler arbeiten wir viel mit Spachteltechniken, wodurch wir hochwertig und vielseitig gestaltete Räumlichkeiten erschaffen. Dies gilt auch für Nassbereiche wie Bäder und Küchenbereiche, in denen wir unsere modernen Spachteltechniken ebenfalls anwenden.

Unser Know-how werfen wir auch am Boden in die Waagschale. So verlegen wir

Designböden wie Vinylplanken

PVC

hygienische Bodenbeläge

Linoleum

oder auch Böden für Krankenhäuser, Kindergärten und weitere Einrichtungen fugenlos. Dass das höchste Niveau für uns als Meisterbetrieb gerade gut genug ist, versteht sich von selbst. Wir garantieren Ihnen, dass wir sämtliche Arbeiten fachgerecht ausführen und dabei gleichermaßen auf traditionelle wie innovative Techniken zurückgreifen.

Kundenfreundlicher Service von A bis Z

Bei unserem Team vom Malermeister Andre Kettler sind Sie in besten Händen. Wir betreuen Sie von der Aufnahme des Kontaktes bis zum Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit umfassend und freundlich: buchstäblich zuvorkommender Service von A bis Z! Nachdem Sie uns Ihr Projekt vorgestellt haben, beraten wir Sie kompetent und planen das Vorgehen gewissenhaft.

Ihre Wünsche fließen in unsere Überlegungen ein und werden unter Beachtung der Gegebenheiten und Machbarkeit selbstverständlich auch umgesetzt. Ob privat oder gewerblich: Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Kontaktieren Sie uns am besten jetzt, um sich von unserem Malerbetrieb in Rüthen zu überzeugen!

--

Malermeister Andre Kettler

Kirchtal 4, 59602 Altenrüthen

Telefon: 02952 89452

Mobil:

E-Mail: info@maler-kettler.de

Internet: www.maler-kettler.de