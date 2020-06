Wenn Sie auf der Suche nach einem erfahrenen und kompetenten Dienstleister für die Entwicklung, Fertigung und das Design von hochwertigen Tastaturen aller Art sind, dann heißen wir Sie bei unserem familiengeführten Fachbetrieb herzlich willkommen. Seit mehr als 20 Jahren sind wir Ihre Adresse für Folientastaturen, Frontplatten, Frontfolien und andere Eingabesysteme. Ganz egal, welche Art von Tastaturen Sie benötigen – wir fertigen alles nach individuellem Kundenwunsch!

Die BS Deutschland GmbH mit Sitz in Salzkotten blickt auf viele Jahre Erfahrung, ein entsprechend großes Fachwissen und mehr als 300 zufriedene Kunden zurück. Unser großes Ziel ist es, Ihnen hochwertige, robuste und zugleich maßgefertigte Produkte anzubieten. In unserer Produktionsstätte in Deutschland sowie an unserem Standort im chinesischen Shanghai produzieren unsere motivierten Mitarbeiter für Sie daher stets qualitative und individuelle Systemlösungen. Freuen Sie sich auf Tastaturen nach Maß, die Sie rundum zufrieden stellen werden! Wir fertigen auch Kleinserien sorgfältig und gewissenhaft an, um unserer Qualitätsphilosophie und Ihrem Anspruch jederzeit gerecht zu werden.

Lassen Sie sich von unserer großen Produktpalette begeistern

Alle unsere Folientastaturen können mit neuestem Touch Optical-Bonding oder PU-Dom (GT-Technologie auf der Frontfolie) versehen werden. Auch Hinterglas-Tastaturen mit kapazitiver Auswertung der Tasten fertigen wir in bester Qualität. Alle unsere Produkte werden zudem hochwertig bedruckt. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Siebdruck für UV-Farben oder Digitaldruck für Glas und Designfolien. Übrigens sind auch Ersatztastaturen und Komplettlösungen bei uns erhältlich!

Fordern Sie uns – wir setzen Ihre Ansprüche fachgerecht um

Unsere Tastaturen sind genau das was Sie suchen? Gerne werden wir auch für Sie tätig und setzen Ihre Wünsche und Ideen um. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

BS Deutschland GmbH

Matthäusring 3

33154 Salzkotten

Telefon: 02955 / 74 74 90

Telefax: 02955 / 74 74 92 2

E-Mail: info@bs-tastatur.de

Internet: www.bs-tastatur.de