Die Kunststoffbude | Kunststoffverarbeitung

Kunststoffverarbeitung in Osnabrück - professionell, schnell und individuell

Unsere reine Service-Werkstatt ist einzigartig in Deutschland.

Sie suchen:

Einen Partner, der Sie bei der Herstellung von individuellen Produkten im Bereich der Orthopädie- und Rehatechnik unterstützt? Dann ist Die Kunststoffbude der richtige Ansprechpartner!

Wir bieten:

Nach individuellen Vorgaben und Positivformen fertigen wir in unserer Kunststoffwerkstatt die passende Lösung zum Beispiel aus HTV-Silikonen und thermoplastischen Kunststoffen im Vakuum- und Anlegeverfahren.

Die Anforderungen unserer Auftraggeber im Bereich Kunststoffverarbeitung stehen jederzeit im Mittelpunkt unserer Arbeit. Daher fertigen wir ausschließlich Kunststoffprodukte nach Maß, die sich durch eine hervorragende Qualität auszeichnen. Zu unseren Auftraggebern zählen größtenteils Sanitätshäuser aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir freuen uns schon auf Ihren Auftrag.

Unsere Leistungen in der Kunststoffverarbeitung im Überblick

Kunststoffverarbeitung auf hohem Niveau für verschiedene Branchen und Einsatzgebiete, passgenau für Ihre Kunden, ist unser Spezialgebiet. Da wir alle Produkte in Handarbeit herstellen und uns modernster Technik bedienen, garantieren wir Ihnen langlebige Ergebnisse von höchster Qualität.

Aber schauen Sie selbst: In unserer Kunststoffwerkstatt fertigen wir folgende Produkte nach Maß:

Kunststoffprodukte für die Bereiche Orthopädietechnik und Rehatechnik ⇒ zum Beispiel Orthesen, Korsetts, Fußschalen sowie Seitenteile für Rollstühle

und ⇒ zum Beispiel Orthesen, Korsetts, Fußschalen sowie Seitenteile für Rollstühle Zubehör für den Sport ⇒ unter anderem Fuß- und Knieschalen

⇒ unter anderem Fuß- und Knieschalen Sonderanfertigungen und Werbemittel ⇒ beispielsweise individuelle, personalisierte, werbewirksame Wanduhren oder Behälter

⇒ beispielsweise individuelle, personalisierte, werbewirksame Wanduhren oder Behälter Gurte und weiteres umfangreiches Zubehör für den sicheren Halt von Orthesen

Sprechen Sie uns bitte für Ihre Wünsche an.

