Ihr Meisterbetrieb für Garten- und Landschaftsbau in Verl

Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten Fachbetrieb für Galabau? Dann sind Sie bei Garten- und Landschaftsbau Thomas Echterhoff bestens aufgehoben!

Als Meister- und Ausbildungsbetrieb stehen wir bereits seit 1948 für erstklassige Arbeiten und fundierte Fachkompetenz, wenn es um die professionelle Gestaltung und Pflege von Gärten in der Region geht. Unser beständiges Familienunternehmen wird mittlerweile in dritter Generation geführt und stellt nach wie vor immer die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt.

Unser Leistungsspektrum im Überblick:

Wir sind sowohl für Privatkunden, aber auch für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber in und um Verl im Einsatz. Egal, ob Sie einen Garten neu gestalten oder Ihren bestehenden Garten umgestalten lassen möchten, ob Sie einzelne Gartenelemente wie Zäune, Gabionen oder Teichanlagen oder Bepflanzungen aus Meisterhand wünschen oder ob Sie einen Fachmann für die regelmäßige Pflege Ihrer Gartenanlage benötigen - wir sind mit all unserer Erfahrung aus über 70 Jahren Garten- und Landschaftsbau für Sie da!

Galabau Echterhoff - alles rund um Ihren Traumgarten

Mit uns können Sie sich immer auf absolute Termintreue und Zuverlässigkeit verlassen. Alle anfallenden Arbeiten des Garten- und Landschaftsbaus werden kompetent und fachkundig von unserem eingespielten Team aus Landschaftsgärtnern, Meistern und Auszubildenden erledigt. Für die Umsetzung Ihrer Ideen und Visionen steht uns ein leistungsstarker Maschinen- und Gerätepark zur Verfügung.

Außerdem profitieren Sie von unserer sorgsam gepflegten Vernetzung zu angrenzenden Gewerken - wir stehen Ihnen als fester Ansprechpartner für alle Bereiche der Gartengestaltung zur Seite und können so gut wie alle Wünsche aus einer Hand realisieren.

Gerne machen wir auch aus Ihrem Garten einen traumhaften Lebensraum mitten in der Natur! Einen ersten Eindruck von unseren Arbeiten können Sie sich mit einem Blick in unsere Galerie verschaffen. Sie haben erste Fragen zu unseren Angeboten oder möchten einen persönlichen und unverbindlichen Beratungstermin in Verl und Umgebung vereinbaren? Dann rufen Sie uns an unter der 05246 . 26 70 oder 0171 . 645 80 30, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@echterhoff-gartenbau.de oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via Kontaktformular .

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Gartenprojekt!

