Küchenstudio | Küchen Geist

Herzlich Willkommen bei GEIST Küchen - Ihre Küchenplanung in Volkmarsen

Die Küche ist für viele Menschen einer der wichtigsten Räume in den eigenen vier Wänden. Hier wird nicht nur gekocht und gebacken – hier findet auch ein großer Teil des gemeinsamen Zusammenlebens statt. Ob nun der sonntägliche Braten, die ersten Weihnachtsplätzchen oder der morgendliche Kaffee: In der Küche kommt die ganze Familie zusammen. Weil sie so wichtig für das Zusammenleben ist, sollte sie sowohl optisch als auch funktionell überzeugen.

Eine neue Küche zu planen, ist nicht ganz einfach. Zahlreiche Stolperfallen, die von den passenden Geräten bis hin zur richtigen Arbeitsplattenhöhe reichen, müssen im Hinterkopf behalten werden. Wir, das Team von GEIST Küchen, sind in diesem Fall der richtige Ansprechpartner: Als Ihr Küchenstudio rund um Einbauküchen in Volkmarsen setzen wir alles daran, Sie voll und ganz zufriedenzustellen. Bei uns können Sie Ihre neue Küche bis ins Detail an Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen anpassen lassen.

Die Küchenplanung erfolgt gemeinsam mit unseren kompetenten Beratern, die Ihnen nicht nur zahlreiche Gestaltungsoptionen aufzeigen, sondern auch auf die besonderen Anforderungen Ihres Küchenraums eingehen. Auch die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Küchenmaterialien können Sie sich selbstverständlich von uns erklären lassen. Der umfassenden Beratung folgt ein fachgerechtes Aufmaß, um zu gewährleisten, dass Ihre neue Küche perfekt passt. Wenn Sie möchten, können Sie darüber hinaus auch weitere Services wie Demontage und Finanzierung in Anspruch nehmen.

Hochwertige Einbauküchen aus einer Hand

An eine moderne Küche werden höchste Ansprüche gestellt. Schließlich handelt es sich um den Ort im eigenen Zuhause, an dem Sie mit Familie und Freunden Essen zubereiten, Freude teilen und Genuss erfahren. Dabei kann eine Küche vielerlei sein: elegant, schlicht, funktionell, spartanisch oder urgemütlich … Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Entscheidend ist, dass die Küche zu Ihrem Leben und Ihrem Charakter passt. Außerdem muss Sie bezahlbar für Sie sein. Bei uns bekommen Sie Einbauküchen nach Maß und Kundenwunsch. Ganz gleich, ob Sie sich eine exklusive Inselküche, moderne Fronten oder eine günstige Markenküche wünschen: In unserem Küchenstudio sind Sie richtig.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch passende Elektrogeräte wie Backöfen, Kühlschränke, Abzugshauben und Geschirrspüler zur Verfügung. Unter anderem arbeiten wir mit folgenden Herstellern zusammen:

Blanco

Lechner

Villeroy & Boch

Siemens

Nobilia

Bora

NEFF

Auch Produkte von Miele gehören zu unserem Produktportfolio. Unter Berücksichtigung der Größe des Küchenraums, Ihrer persönlichen Bedürfnisse und der Präferenzen beim Kochen empfehlen wir Ihnen genau die Küche, die sich perfekt in Ihren Wohnraum integrieren lässt. Zögern Sie nicht, sich für Ihre Küchenplanung in Volkmarsen an unser Team zu wenden! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme !

Küchen Geist

Hummelwiese 2, 34471 Volkmarsen

Telefon: 05693 / 91 85 44

Mobil: 0172 / 89 29 833

E-Mail: info@kuechen-geist.de

Internet: www.kuechen-geist.de