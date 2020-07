Klarskin - Lilli Klassen Kosmetikinstitut

Ob die effektive Anregung der Hautneubildung , die Verfeinerung des Hautbildes oder die wirksame Reduzierung der Mimikfältchen – die Ergebnisse dermazeutischer Kosmetikbehandlungen begeistern selbst den kritischen Blick!

Dank der Kombination aus medizinischer und kosmetischer Forschung bilden hochwirksame Produkte die neue Generation der dermazeutischen Kosmetik. Sie verfolgen den präventiven, ganzheitlichen Anti-Aging Ansatz und enthalten ausschließlich hautidentische, natürliche Inhaltsstoffe.

Durch die Wirkungsweise der dermazeutischen Kosmetik kann man sich die Schönheitschirurgie im klassischen Sinne oft getrost sparen. Denn Pigmentstörungen, Falten und Narben können optimiert und die Verbesserung der Hautstruktur und der Akne in vielen Fällen auf eine natürliche Weise erreicht werden. Wie? Dies erläutere ich Ihnen gerne im Vorfeld einer Behandlung.

Für Ihre Schönheit, Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sorgt das Klarskin Kosmetikinstitut

In ruhiger und entspannter Atmosphäre berate ich Sie gerne kompetent und ganz persönlich nach Ihren Bedürfnissen in Sachen dermazeutische oder klassische Kosmetik. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und möchte Ihnen helfen, dem Alltagsstress für kurze Zeit zu entfliehen. Sie machen die Augen zu und lehnen sich entspannt zurück – am Ende der Prozedur wartet auf Sie eine vitale, frische und gesunde Haut.

Jede Behandlung beginnt bei mir mit einer kleinen Rücken-Nacken-Massage, um sich auf die nachfolgende Entspannung einzustellen. Ich arbeite ausschließlich mit Produkten, die mich persönlich überzeugt haben und die höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. Ich biete sowohl klassische als auch dermazeutische Kosmetikbehandlungen mit hochwertiger Kabinenkosmetik deutscher und internationaler Hersteller. So arbeite ich mit dem Brand CNC für Gesichtsbehandlungen und den Brands Ruck und Mavala für Maniküre und Fußpflege bzw. Pediküre. Für das Make-up verwende ich hochwertige dekorative Kosmetik von SLA Paris by Lailique.

Mehr Informationen zu meinen Behandlungen können Sie meinem Programm entnehmen.

Meine Preisliste finden Sie hier. Ich freue mich darauf, Sie schon bald in meinem Kosmetikinstitut in Bad Oeynhausen begrüßen zu dürfen.

Lilli Klassen Kosmetikinstitut

Detmolder Str. 45

32545 Bad Oeynhausen

Telefon: 05731 / 5381360

E-Mail: info@klarskin.de

Internet: www.klarskin.de