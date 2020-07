Bauunternehmen | Spektrum Bau

Spektrum Bau GmbH –bei uns ist jeder Kunde König!

Spektrum Bau GmbH ist ein Bauunternehmen in Paderborn. Für uns stehen die Kunden an oberster Stelle. Wir behandeln alle gleich, egal ob es sich um einen Großauftrag oder nur eine kleine Reparatur handelt. Sind sie zufrieden, sind wir es auch! Wir haben mit unseren Kunden auch nach Abschluss der Projekte dauerhaften Kontakt. Unsere Kunden schätzen unser angenehmes Betriebsklima. Darüber hinaus sind wir in der Branche als Problemlöser bekannt. In der Stadt und im Umkreis von 30 km führen wir zuverlässig Sanierungen und Bauarbeiten durch. Unsere Maler renovieren Innenräume und lassen Ihre Fassade in neuem Glanz erstrahlen.

Als Bauunternehmen sind wir darüber hinaus auf Fliesenarbeiten und Kernbohrungen fokussiert. Obwohl wir noch ein junges Unternehmen sind, ist es uns wichtig, mit unseren Kunden auch lange nach den erledigten Arbeiten freundschaftlichen Kontakt zu pflegen. Wir verstehen uns auch als Problemlöser. Unsere fachkundigen Maler kennen viele Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Wände trocken halten können. Bei Sanierungen sehen wir vor allem Wasserschäden und Schimmelbefall. Das sind die häufigsten Probleme.

Kein Grund, in Panik auszubrechen! Alte Bausubstanzen haben schon mehr als nur ein paar Jährchen auf dem Buckel. Die stecken das locker weg! Mit der richtigen Technik haben wir noch jedes Bauwerk trocken bekommen. Nach dem Austrocknen erledigen unsere geschulten Maler den Rest. Kein Mensch merkt mehr etwas vom Wasserschaden.

Fachkundige Altbausanierung

Handelt es sich allerdings um ein Biedermeier- bzw. Jugendstilhaus mit hohem Grundwasserspiegel, sieht die Sache schon anders aus. Aber auch da müssen Sie nicht verzweifeln. Wir eruieren den Übeltäter und beseitigen ihn. Danach sorgen wir dafür, dass Ihr Heim für immer trocken bleibt. Heutzutage gibt es innovative Errungenschaften der Technik, die in solchen Fällen dauerhafte Lösungen ermöglichen. Die Bausubstanz ist bei historischen Bauten supergut. Aber der Zahn der Zeit nagt halt doch dran. Bei Sanierungen dieser Art legen wir als Bauunternehmen Wert darauf, dass das historische Aussehen erhalten bleibt. Wir versetzen uns auch als Bauunternehmen immer in der Lage unserer Kunden.

Für ein schönes Zuhause

Darüber hinaus dienen Kernbohrungen zum Einbau von Lüftungsanlagen im Badezimmer oder einer neuen Dunstabzugshaube in der Küche. Werden Heizungsanlagen nachträglich geändert oder neu eingebaut, bedarf es ebenfalls einer Kernbohrung. Wird die Rohinstallation eines Hauses geändert, ist immer eine Kernbohrung erforderlich. In Paderborn und Umgebung sorgen wir als Bauunternehmen und Maler für die gemütliche Neugestaltung des Heims unserer Kunden. Möchten Sie mehr dazu oder über andere Bauthemen erfahren, dann kontaktieren Sie uns einfach! Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Kunden!

--

Spektrum Bau GmbH

Heidturmweg 9, 33100 Paderborn

Telefon: 05251 / 8898846

E-Mail: info@spektrum-bau.de

Internet: www.spektrum-bau.de