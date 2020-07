Unsere Kanzlei wurde 2002 durch Herrn Rechtsanwalt Stefan Kruse gegründet, im Mai 2014 trat Herr Rechtsanwalt Dirk Brüderle in die Sozietät ein. Beide Berufsträger sind Fachanwalt für Verkehrsrecht, Rechtsanwalt Kruse ist zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht. Sitz der Kanzlei ist das Haus des Handwerks, ein alteingesessenes und gerichtsnahes Kanzleigebäude im Herzen Herfords.

Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt im Verkehrsrecht, so beinhaltet unsere Tätigkeit insbesondere die Durchsetzung von Ansprüchen auf Schadensersatz nach Verkehrsunfällen und die Abwehr unberechtigter Forderungen. Wir übernehmen bundesweit die Vertretung in Straf- und Bußgeldverfahren und stehen unseren Mandanten selbstverständlich auch gegenüber Behörden und Gerichten in Fahrerlaubnissachen zur Seite. Ebenso engagiert vertreten wir die rechtlichen Interessen unserer Mandanten auch in den anderen Rechtsgebieten , die von unserer Kanzlei abgedeckt werden – sei es beispielsweise das Miet- oder Arbeitsrecht, die Beitreibung von Forderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung oder die Strafverteidigung.

Kompetente Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung und mehr

Eine individuelle, rechtssichere Beratung zu verschiedensten juristischen Fragestellungen und eine bundesweite und persönliche Vertretung der Mandanten vor Gericht sind für uns Selbstverständlichkeiten. Die Mandanten unserer Rechts­anwalts­kanzlei in Herford können sich außerdem auf die ständige Erreichbarkeit unserer Anwälte verlassen – gerade in dringenden Fällen sind wir persönlich für Sie da und bieten schnelle anwaltliche Unterstützung.

Was können unserer erfahrenen Rechtsanwälte für Sie tun? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, schildern Sie uns Ihr Anliegen und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns. Sie erreichen uns telefonisch unter der ✆ 05221 / 56666, per E-Mail an zentrale@der-jurist.com und über das Kontaktformular . Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

