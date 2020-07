Unsere veganen Schuhe der Eigenmarke Fairticken werden fair produziert und bestehen aus umweltfreundlichen und tierfreien Materialien. Großen Wert legen wir außerdem auf einen hohen Tragekomfort und eine entsprechende Langlebigkeit unserer Schuhe, die für einen bezahlbaren Preis verfügbar sind. Fairticken Schuhe orientieren sich an aktuellen Trends und zeitlosem Design. Unsere Schuhe sind modern stylisch und gleichzeitig komplett vegan und umweltfreundlich gefertigt.

Unsere veganen Schuhe der Eigenmarke Fairticken entstehen in enger Zusammenarbeit mit der portugiesischen Schuhfirma Kayak Storm, welche die Schuhe unter fairen Bedingungen produziert. Unsere beiden Unternehmen teilen die Vision einer nachhaltigen und umweltschonenden Schuhproduktion von Entwicklung über Materialien bis hin zu den herrschenden Arbeitsbedingungen.

Unsere Schuhe sind in unserem Ladenlokal in der Bielefelder Stadtmitte erhältlich sowie in unserem Onlineshop. Neben unserer fairen Schuh-Eigenmarke Fairticken vertreiben wir in unserem Geschäft weitere vegane Schuhe und faire Bio-Kleidung anderer Marken. Damit verfügen wir in unserem Geschäft über eines der größten Angebote an veganen und fairen Textilien in ganz Ostwestfalen. Alle unsere Waren sind auch über unseren fairen Onlineshop erhältlich, es lohnt sich aber persönlich bei uns vorbei zu schauen, um direkt vor Ort die Schuhe anzuprobieren.

Viele unserer Sohlen bestehen zu 70 Prozent aus alten Autoreifen oder recycelten Sohlen und das Obermaterial aus natürlichem Kork oder Mikrofaser aus PET-Recycling.

Fairticken – vegane Schuhe und Textilien seit 2008 online und in Bielefeld

Wir gründeten Fairticken im Herbst 2008 mit dem Ziel, umwelt- und sozialfreundliche Textilien in Bielefeld und online anzubieten. Die globale Textilindustrie ist ein umweltschädlicher und ausbeuterischer Bereich der Globalisierung, dem wir entgegentreten wollen. Allerdings können viele Menschen nicht vollkommen auf die Produkte der Textilindustrie verzichten. Fairticken unterstützt den Verkauf fair gehandelter und pestizidfreier Textilien, die für ein gutes Gefühl auf der Haut

und einen Einkauf ohne schlechtes Gewissen sorgen. Unsere veganen Schuhe der Eigenmarke sind ein weiterer großer Schritt gegen die globale Mode- und Schuhindustrie und zudem ein Zeichen dafür, wie sportlich, elegant und modern ökologische und faire Schuhe sein können. Überzeugen Sie sich selbst von unseren fairen veganen Schuhen in unserem Geschäft oder in unserem fairen Onlineshop!

Fairticken

Wilhelmstr.9

33602 Bielefeld

Telefon: 0521 5574577

E-Mail: bestellung@fairticken-shop.de

Internet: www.fairticken-bielefeld.de