Professionelle Technik für Ihre Veranstaltung – selbstverständlich von Alpha-Eventtechnik! Wir bieten drei verschiedene Bühnenanhänger sowie Traversenbühnen , die wir für Festivals, Events, Weihnachtsmärkte, andere Feierlichkeiten und Bandauftritte vermieten.

Doch damit noch nicht genug: Passend zur Bühne sind bei uns Musikanlagen , Beleuchtungskonzepte und weitere Komponenten im Bereich Veranstaltungstechnik / Bühnentechnik erhältlich.

Unsere Leistungen - Eventtechnik nach Maß

Ob als Dienstleister von der Planung bis zur Durchführung von Events oder auch nur als preiswerter Vermietungs-Discounter für Selbstabholer, bei uns sind Sie richtig.

Unser Technikservice sorgt für eine fachgerechte und zügige Installation des Equipments der Veranstaltungs- technik im Hotel- oder Gastrobereich sowie in weiteren Eventbereichen. Wählen Sie aus einem breit gefächerten Leistungsspektrum, das hauptsächlich Ton-und Lichttechnik, Bühnenbau, Videotechnik, Showtechnik, Lasertechnik und Traversenbau für Großveranstaltungen wie Messen umfasst.

Sie suchen ein Rednerpult, ein rundes Bühnenpodest oder ein 30 Meter langes Vorhangfallsystem beispielsweise für die Präsentation einer mobilen Sparkassenfiliale? Alpha-Eventtechnik hat es auf Lager!

Und das genügend von allem: 6 Bühnen, 15 Musikanlagen, 10kW RMS Beschallung, 60kW Licht, über 250 Meter Traversen, über 12 Funkstrecken und vieles mehr stehen für die technische Ausstattung auf höchstem Niveau zur Verfügung.

Neben unserem Service für Bühnen- und Veranstaltungstechnik bieten wir unsere Unterstützung für Festinstallationen jeglicher Art an.

Falls Sie Ihre Diskothek etwas aufrüsten oder gleich ganz neu gestalten, neuen Schwung in die Freizeiteinrichtung bringen oder ein neues Sound- oder Lichtsystem installieren möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

Wo sind wir im Einsatz?

Die Frage sollte eher lauten, wo wir nicht unterwegs sind!

Denn sowohl in der Region circa 200 Kilometer rund um unseren Firmensitz in Oberweser wie zum Beispiel in Göttingen, Kassel, Fulda und Hannover als auch im Ruhrgebiet, etwa in Dortmund, realisieren wir individuelle Eventtechnik-Konzepte für Veranstaltungen jeglicher Art.

Überzeugen auch Sie sich von unserem Top-Service!

Gerhard Deister Alpha-Eventtechnik

Mündener Str. 19

34399 Oberweser

Telefon: 0049 5574 - 94 47 00

E-Mail: info@alpha-eventtechnik.de

Internet: www.alphaeventtechnik.de