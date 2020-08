DTZ Dichtungs-Technik-Ziegler GmbH

Das renommierte Familienunternehmen aus Bünde in Westfalen ist Ihr zuverlässiger Partner für:

Wir kümmern uns um die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage

Defekte Pumpen und Dichtungen können einen großen wirtschaftlichen Schaden für das jeweilige Unternehmen nach sich ziehen. Hier ist eine schnelle und kompetente Hilfe dringend erforderlich. Als erfahrenes Unternehmen für Dichtungstechnik und Pumpenservice sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen wieder einwandfrei funktionieren. Als weiteres Standbein betreuen wir Schabewärmetauscher / Kombinatoren, die speziell in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Die DTZ GmbH führt Wartungen durch, liefert Ersatzteile und optimiert die Abdichtungssysteme.

Unsere kompetenten Maschinenbauer arbeiten lösungsorientiert und flexibel, sodass die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage sichergestellt ist. Dabei legen wir größten Wert auf Zuverlässigkeit, Kundenorientierung und höchste Produktqualität. Wir bieten Ihnen zuverlässige Alternativen im Dichtungsbereich zum Beispiel für die Marken Burgmann, Flow-Serve, Depac, Ekato etc.

Optimal ausgestattete Werkstatt mit großen Hebezeugen

Neben Gleitringdichtungen für Pumpen, Rührwerke und Schabewärmetauschern bieten wir unseren Kunden auch die Fertigung herstellerunabhängiger Ersatzteile an. Diese durch uns gefertigten Einzelteile sind kompatibel zu den Originalersatzteilen. Hierdurch ergeben sich kurze Lieferzeiten und eine gewisse Unabhängigkeit von den Originalherstellern.

In unserer gut aufgestellten Werkstatt können wir dank unseres 16-Tonnen-Krans auch große Maschinen und Bauteile problemlos handhaben. Moderne Fertigungstechnik sowie ein Waschplatz und eine Sandstrahlkabine erleichtern den Reparaturvorgang.

Wir agieren europaweit

Ein defekter Schabewärmetauscher erfordert ein schnellstmögliches Eingreifen durch unsere sachkundigen Maschinenbauer. In erster Linie sind wir bemüht, die Maschine umgehend zu reparieren, um die Kosten für Sie so gering wie möglich zu halten. Ist dies nicht möglich, fertigen wir in unserer gut ausgestatteten Werkstatt ein entsprechendes Ersatzteil an. Lässt sich dieses nicht problemlos umsetzen, ist unser Unternehmen gut vernetzt, sodass wir gemeinsam eine Lösung finden.

Als inhabergeführter Betrieb können wir mit kurzen Entscheidungswegen punkten. Der passende Ansprechpartner ist jederzeit für Sie erreichbar. Lassen Sie sich von unserem europaweiten Reparatur- und Dichtungsservice überzeugen und nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Unsere Profis für Dichtungstechnik sind gerne für Sie da.

DTZ Dichtungs-Technik-Ziegler GmbH

Georg-Meier-Straße 5

32257 Bünde

Telefon: +49 (0) 5223 - 18 96 4 - 0

Telefax: +49 (0) 5223 - 18 96 4 - 64

E-Mail: info@dtz-dichtung.de

Internet: www.dtz-dichtung.de