Autohaus Jacobi – die Zukunftder E-Mobilität in Warburg

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Wir sind darauf bestens vorbereitet. Bereits heute bieten wir Ihnen nicht nur die gesamte VW-Modellpalette mit Verbrennmotoren an, sondern auch die neuesten E-Fahrzeuge aus dem Volkswagenkonzern. Darüber hinaus kümmern wir uns gewohnt professionell um die Wartung und Reparatur Ihres Fahrzeugs. Ganz gleich, ob Diesel, Benziner oder E-Motor, in unserer umfassend ausgestatteten KFZ-Werkstatt sind wir für alle Arbeiten rund um Ihr Auto perfekt gerüstet. Mit modernsten Geräten und Werkzeugen sowie qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern verfügen wir über alle notwendigen Voraussetzungen, um die mit den neuen Technologien verbundenen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Als Autohaus mit einer mehr als 90-jährigen Tradition blicken wir auf eine lange Geschichte zurück, die sich durch einen stetigen Wandel auszeichnet. Mit der E-Mobilität beginnt nun ein neuer Abschnitt, den wir weiterhin gemeinsam mit unseren langjährigen Stammkunden und zahlreichen neuen Freunden unseres Hauses gehen möchten.

Jacobi – auch beim Gebrauchtwagenhandel eine bewährte Adresse

Sie suchen nach einem gepflegten und geprüften Gebrauchtwagen ? Dann schauen Sie gern einmal bei uns in Warburg herein. Bei uns finden Sie nicht nur eine große Auswahl an guten Gebrauchten aller Marken, sondern auch aktuelle Modelle mit Tageszulassung und neuwertige Jahreswagen. Alle Fahrzeuge werden vor dem Verkauf in unserer KFZ-Werkstatt gründlich durchgecheckt und sowohl innen als auch außen professionell aufgearbeitet.

Darüber hinaus erwartet Sie in unserem Autohaus ein umfassendes Servicepaket. Eine Gebrauchtwagengarantie ist bei uns ebenso selbstverständlich wie eine Umtauschgarantie oder günstige Finanzierungs- und Versicherungsangebote. Im Gebrauchtwagenhandel profitieren Sie bei uns, ebenso wie unsere Neuwagenkunden, von der Seriosität und dem guten Ruf unseres Autohauses.

Perfekter Service beim Verkauf und in der KFZ-Werkstatt

Auch nach dem Kauf eines Autos sind wir weiterhin für Sie da. Reparaturen und Wartungsarbeiten führen wir nach den gleichen hohen Qualitätsstandards durch, die auch für alle anderen Angebote in unserem Autohaus gelten. Die große Zahl unserer zufriedenen Kunden ist für uns nicht nur eine Bestätigung unserer Arbeit, sondern auch eine Verpflichtung. Als Volkswagen Vertragshändler und zertifizierte Fachwerkstatt bieten wir Ihnen neben einer gründlichen Beratung und einem erstklassigen Service auch den Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör für die Marken Volkswagen, Audi und Škoda an. Auch wenn es um VW-Nutzfahrzeuge geht, sind wir für Sie da.

Wenn Sie nun erfahren möchten, was wir alles zu bieten haben, dann kommen Sie doch einfach mal bei uns in Warburg vorbei. Schauen Sie sich unser umfangreiches Angebot im Gebrauchtwagenhandel an, machen Sie eine Probefahrt mit einem der neuen E-Modelle von VW oder überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit unserer KFZ-Werkstatt. Wir sind stets für Sie da. Kontaktieren Sie uns gerne!

Autohaus Jacobi

Paderborner Tor 169, 34414 Warburg

Telefon:05641 - 76060

Fax:05641 - 760699

E-Mail: info@autohaus-jacobi.de

Internet: www.autohaus-jacobi.de