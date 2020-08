Lasertechnik | Benema

Innovation kennt keinen Stillstand:

Mit der Benema Lasertechnik GmbH am Möhnesee entscheiden Sie sich für einen etablierten Spezialisten für Laseranlagen. Im Bereich des Vertriebs, der Montage und Reparatur modernster Laser für die Industrie wissen wir zu überzeugen. Dabei machen wir uns die neuesten Techniken am Markt zunutze, entwickeln unser Produktportfolio laufend weiter und optimieren es. Unser Ziel: Mit innovativen Lösungen zu Ihrer Produktivitätssteigerung beizutragen und Ihre Betriebskosten deutlich zu reduzieren.

Unser Angebot in der Lasertechnik umfasst:

CO2-Laser

Modernste CO2-Laser-Serien zum Gravieren, Schweißen, Schneiden, Formgeben oder Bearbeiten von Material.

Modernste CO2-Laser-Serien zum Gravieren, Schweißen, Schneiden, Formgeben oder Bearbeiten von Material. Faserlaser

Schneiden Sie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit unserer neuesten, präzisen und energieeffizienten Technik!

Schneiden Sie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing mit unserer neuesten, präzisen und energieeffizienten Technik! Lasergravur und Laserbeschriftung

Gravuren und Beschriftungen auf verschiedensten Materialien wie Glas, Alu, Keramik, Acrylglas, Leder, Holz, Kunststoff, Schiefer, Granit.

Individualisierbare Laseranlagen direkt vom Hersteller

Ob für den Modellbau, Tischlereien, Metallbauunternehmen oder Werbeartikelfirmen – unsere leistungsstarken, hochpräzisen Laser eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche und ermöglichen eine ökonomische und umweltfreundliche Produktion. Wir beraten Sie ausführlich und finden die passende Lasertechnik für jeden Anspruch. Alle unsere Anlagen können wir nach Ihren Wünschen individualisieren und erreichen so höchste Performance für jeden Kunden. Werfen Sie auch einen Blick in unseren Onlineshop und informieren Sie sich über unsere Laseranlagen!

Erstklassiger Service und Support rund um den Laser

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Support betreuen wir Sie mit unserem Vor-Ort-Service und telefonischer Soforthilfe. Unsere Experten kümmern sich zuverlässig um die Montage, Wartung und Reparatur Ihres Lasers. So stellen wir einen einwandfreien technischen Zustand sicher.

Regelmäßige Instandhaltungen halten etwaige Ausfallzeiten gering. Mit unserem Ersatzteilhandel erhalten Sie im Falle eines Reparaturfalles sämtliche Ersatzteile zuverlässig und innerhalb kürzester Zeit geliefert. Auch Schulungen und Gerätevorführungen gehören zu unserem Service .

Hochpräzise Lasergravuren und Laserbeschriftungen

Lasergravuren und Laserbeschriftungen fertigen wir an unserem Standort am Möhnesee in Einzelanfertigung oder in Serie für Sie an. Ob für Werbeschilder, Tür- und Klingelschilder oder Werbegeschenke – wir verwirklichen Ihre individuellen Ideen und helfen bei der Erstellung von Designs und Grafiken wie Logos, Schriftzügen und vielem mehr. Durch modernste Lasertechnik sind wir in der Lage, fast alle Materialien gravieren zu können.

Benema Lasertechnik GmbH

Dreihausen 4, 59519 Möhnesee

Telefon: 02924 9740455

Fax: 02924 9740456

E-Mail: info@benema.de

Internet: www.benema.de