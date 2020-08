WoDa Malerbetrieb

Kreativität trifft bei WoDa auf Handwerkskunst:Ein Maler für alle Fälle

Herzlich willkommen auf unseren Internetseiten, auf denen Sie sich einen ersten Einblick über unser Angebot verschaffen können. Unser Unternehmen existiert bereits seit 2016, seither agieren wir mit unseren Kunden auf Augenhöhe.

Gern zeigen wir Ihnen, was in Sachen Wand- und Bodengestaltung wirklich möglich ist!

Unsere Leistungen auf einen Blick

Wir sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Wand- und Fassadengestaltung sowie rund um Bodenverlegearbeiten. Gern zeigen wir Ihnen, welche kreativen Möglichkeiten des individuellen Wanddesigns umsetzbar sind. Dabei kombinieren wir klassische Malertechniken mit neuen Wisch- und Spachteltechniken, die besonders hochwertig umgesetzt werden. Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir setzen diese professionell um. Zu unseren Leistungen, die wir im Umkreis von ca. 50 km rund um Lübbecke erbringen, zählen:

Das alles und noch viel mehr setzen wir professionell, individuell und natürlich qualitativ hochwertig um. Freuen Sie sich auf einen Wohn- oder Gewerberaum, der Ihren persönlichen Wünschen entspricht und in dem Sie sich wirklich wohlfühlen werden. Wir setzen stets Ihre Vorstellungen um, beraten Sie aber auch gern in Bezug auf Möglichkeiten der Verbesserung oder der Individualisierung.

Dass ein Beruf in der Familie sozusagen „vererbt“ wird, ist heutzutage eher eine Seltenheit. Nicht aber die Vorliebe für Farbe und Gestaltung. Und die kann dann durchaus im Beruf enden, den auch schon Vater oder Großvater mit Begeisterung ausgeübt haben.

So erging es Wolfgang Wix (im Foto oben links), der als Jugendlicher seinem Großvater bei dessen Arbeit als Meister im Maler- und Lackierer-Handwerk über die Schulter schaute – und dabei zu seinem Berufswunsch fand. Schon von Kindesbeinen an kam Damian Sowa mit Farbe und Spachtel in Berührung: Kein Wunder, denn sein Vater ist Maler- und Lackierermeister.

Das macht uns aus

Wir sind ein Familienbetrieb, in dem wir Hand in Hand arbeiten und uns perfekt ergänzen. Unsere Arbeit ist damit nur umso professioneller, denn jeder kennt seine Aufgaben genau. Als gelernte Malermeister packen wir selbst an und hören erst dann auf, wenn Sie wirklich zufrieden sind. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir entwerfen ein Gestaltungskonzept und bringen neue Ideen mit ein. Sie entscheiden am Ende aber über deren Umsetzung, sodass Sie genau die Traumwohnung oder das Traumhaus erhalten, was Sie sich gewünscht haben. Wir legen größten Wert darauf, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.

Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen und wir sagen, was in welcher Art und Weise umsetzbar ist. Bitte rufen Sie uns an und wir vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin , bei dem Sie uns Ihre Renovierungswünsche nennen. Gern unterbreiten wir Ihnen dabei auch ein individuelles Angebot für Ihre Wohnraumrenovierung oder Haussanierung!

WODA Malerbetrieb GbR

Eilhauser Straße 6, 32312 Lübbecke

Telefon: 05772 / 9640250

Fax: 02924 9740456

E-Mail: info-woda-malerbetrieb@gmx.de

Internet: www.woda-malerbetrieb.de