Heizungbau und Sanitärtechnik Dronia

Herzlich willkommen beim Installateur Tim Dronia - Ihrem Meisterbetrieb für Heizungsbau und Sanitärtechnik in Herford!

Wir sind ein traditioneller, familiengeführter Handwerksbetrieb und bieten rund um die Themen Heizung und Sanitär folgende Dienstleistungen an:

Reparatur

Installation

Wartung

Unser Angebot richtet sich an Hausbesitzer, an private und gewerbliche Bauherren sowie an alle Bereiche der öffentlichen Hand.

Ob Wohnhaus, Bürokomplex oder soziale Einrichtung – wir kümmern uns um den Sanitärbereich und sorgen durch gut konzipierte Heizungs- und Belüftungsanlagen für ein angenehmes Raumklima. Wir legen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit und pflegen schon bei der Angebotserstellung die persönliche Beziehung zu unseren Kunden.

Bei Problemen steht Ihnen unser Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung. Als starker Partner an Ihrer Seite erledigen wir kleinere Reparaturarbeiten ebenso sorgfältig wie die komplette Wartung ganzer Anlagen.

Ihr Installateur für mehr Lebensqualität: An die Planung! Fertig! Los!

Sie möchten eine neue Heizungsanlage installieren oder Ihr Bad sanieren? Sie möchten zur Energiewende beitragen und in Ihrem Gebäude von den Vorteilen erneuerbarer Energien profitieren? Sie träumen von einem barrierefreien Wellnessbereich in den eigenen vier Wänden? Denken Sie daran: Ihr Wohlbefinden wird wesentlich mitbestimmt durch die Räume, in denen Sie sich aufhalten. Eine besondere Rolle spielen dabei Sanitär- und Heizungsanlagen – sie müssen also gemeinsam mit dem Installateur sorgfältig geplant werden. Damit Ihr Gebäude fit für die Zukunft wird, sind dabei neben dem Wellness-Faktor auch Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz zu berücksichtigen.

Gerne führen wir mit Ihnen ein erstes Beratungs- und Informationsgespräch. Anhand Ihrer individuellen Wünsche erstellen wir dann innerhalb einer Woche ein maßgeschneidertes Angebot, das wir Ihnen persönlich unterbreiten. Von der Planung über die Durchführung bis hin zum Abschluss des Projektes bleiben wir mit unserer Kompetenz zuverlässig an Ihrer Seite und sorgen dafür, dass alles rund läuft.

Unser Büro und Lager finden Sie in der Ahmser Straße 57 in 32052 Herford. Kommen Sie einfach vorbei uns lassen Sie sich persönlich beraten – wir freuen uns darauf!

Tim Dronia Heizung-Sanitär-Kundendienst

Sandstraße 42, 32052 Herford

Telefon: 05221 / 17 15 277

E-Mail: info@hsk-dronia.de

Internet: www.hsk-dronia.de