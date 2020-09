Ihr Ansprechpartner in Sachen Dacharbeiten:Schneider Bedachungen GbR aus Rietberg

Herzlich willkommen auf unseren Seiten, auf denen Sie einen kleinen Einblick in unsere Leistungen bekommen. Wir sind Dachdecker aus Rietberg und im Umkreis von rund 50 km um den Ort tätig. Vier Dachdeckermeister sorgen dafür, dass Ihre Ansprüche in Bezug auf das Hausdach erfüllt werden.

Als Ausbildungs- und Meisterbetrieb im Dienste des Kunden

Unser Unternehmen existiert bereits seit 1999 und konnte sich seither einen Namen in der Branche machen. Geht es um Dachdeckerarbeiten, fällt immer auch unser Name. Als Ausbildungs- und Meisterbetrieb bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um das Hausdach: Dachstühle und Dacheindeckungen, nötige Reparaturen sowie weitere Arbeiten gehören zu unserem Portfolio. Dabei beginnt eine Zusammenarbeit mit uns mit einem ersten Beratungsgespräch, das wir bei Ihnen vor Ort durchführen. Gern sehen wir uns den bisherigen Zustand Ihres Hauses bzw. des Daches an und entscheiden mit Ihnen gemeinsam über die weitere Vorgehensweise.

Egal, ob ein Hausdach neu gedeckt werden oder ob es durch eine Zimmerei zuerst einen neuen Dachstuhl und damit vielleicht sogar einen gänzlich anderen Dachaufbau bekommen soll, oder ob es sich um einen Neubau handelt: Wir sind zur Stelle und übernehmen die anfallenden Arbeiten kompetent und erfahren. Unser Fokus liegt im Bereich der Altbausanierungen, hier können wir eine besonders umfassende Erfahrung vorweisen. Dazu kommt die Balkonsanierung, die ebenfalls in unseren Aufgabenbereich fällt. Unser Team ist immer für Sie im Einsatz und kümmert sich dabei auch um eventuell nicht alltägliche Dachwünsche. Hier noch einmal unsere Leistungen auf einen Blick:

Dacharbeiten

Dachbegrünungen

Balkonsanierungen

Altbausanierungen

Kranvermietung

Erste Anlaufstelle bei Dachschäden

Die Frage, ob Sie einen Dachschaden haben, ist bei uns sogar ernst gemeint. Allerdings meinen wir natürlich nicht Ihren geistigen Zustand, sondern den Zustand Ihres Hausdachs. Neue Dächer sind in der Regel kaum von Schäden betroffen und benötigen erste Sanierungen erst nach 15 bis 25 Jahren. Dennoch können zum Beispiel durch ein Unwetter Schäden auftreten, die umgehend behoben werden müssen. Hier sind wir direkt zur Stelle und übernehmen alle nötigen Arbeiten.

Sie möchten selbst Hand anlegen? Gern vermieten wir auch unseren Autokran. Kontaktieren Sie uns bitte dazu oder wenn Sie einen professionellen Dachdecker beauftragen wollen. Verlassen Sie sich schon jetzt auf unsere Qualitätsarbeit und unser Fachwissen in Sachen Dachbau und Dacheindeckungen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Anliegen.

Schneider Bedachungen GbR

Lönsweg 5, 33397 Rietberg

Telefon: 02944 / 59 86 81

Telefax: 02944 / 97 43 78

E-Mail: info@ddm-schneider.de

Internet: www.ddm-schneider.de