cnc Products | CNC-Fräsen

Ihr Profi aus Espelkamp CNC-FRÄSARBEITEN AUS HOLZ UND KUNSTSTOFF

Sind Sie auf der Suche nach einem Spezialisten für die Bauteilgeometrie? Suchen Sie nach einem zuverlässigen Partner in der konstruktiven Fertigungstechnik? Nach einem Anbieter für CNC-Gravier- und Fräsarbeiten im Raum Espelkamp und weit darüber hinaus? Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse.

Seit 2015 bieten wir Kunden unterschiedlichster Größenordnung – aus dem Gewerbe, der Industrie und dem privaten Sektor – CNC-Gravier- und Fräsarbeiten an. Hierbei ist es gleich, ob es sich um Einzelanfertigungen, Kleinserien oder den Prototypenbau handelt. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Ideen und Vorlagen.

Wir bearbeiten sämtliche Materialien mit Ausnahmen von Metall. Die Bearbeitungsgröße beträgt in etwa 1200 mm x 800 mm.

Je nach Kontur sind aber auch Bearbeitungsgrößen ab 1200 mm x 800 mm bis 5500 mm x 900 mm auf Anfrage möglich.

CNC-Fräsen, CNC-Fertigung, Gravuren und vieles mehr – unser Angebot an Sie umfasst:

2D

Wir fertigen und fräsen Plattenmaterialien und sonstige Bauteile in denen Bohrungen oder Einfräsungen kommen.

3D

Mithilfe der 3D-Geometrie können wir einzigartige, formschöne und ergonomische Objekte fräsen.

GRAVUREN

Gravuren in Holz und auf anderen Materialien: Wenn Sie Wert auf eine gepflegte Außendarstellung Ihres Unternehmens legen.

PROTOTYPENBAU

Wir übernehmen die Fertigung von Prototypen, zum Beispiel für: Modellbau, Schablonen und Vorrichtungen, Hilfsmittel für die Produktion.

CNC-FRÄSARBEITEN

Wir bieten CNC Gravier- und Fräsarbeiten aus Holz und Kunststoff an:

Gravuren 2D und 3D

Fräsen von 2D und 3D Konturen

Erstellung von 3D Modellen anhand von Zeichnungen/Skizzen

Haben wir Ihr Interesse wecken können? Weitere Informationen zu den Materialien , die wir für Sie bearbeiten, finden Sie in der entsprechenden Rubrik. Grundsätzlich ist das Fräsen bzw. Gravieren von diesen Materialien:

Holz – hierzu gehören Echtholz, Leimholz, Multiplex, Siebdruck, MDF, Spanplatte und mehr

Kunststoff – wie POM, PVC, PMMA (Acryl / Plexiglas), etc.

mit Ausnahme von Metall möglich.

Prototypenbau, Kleinserien und Co. -UNSERE PROJEKTE UND REFERENZEN

Wenn Sie sich für Referenzen unserer Arbeiten interessieren, können Sie sich sehr gerne in der Galerie umschauen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und beantworten sämtliche Fragen, die vor einer Auftragserteilung auftauchen mögen. Sie erreichen unser Team sowohl telefonisch über die Nummer 05772 / 9156570 als auch per Mail, in dem Sie einfach unser Kontaktformular nutzen.

Das Team von CNC Products Giesbrecht in Espelkamp freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

cnc Products

Zedernweg 6

32339 Espelkamp

Telefon: 05772 / 9156570

E-Mail: info@cncproducts.de

Internet: www.cncproducts.de