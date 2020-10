Kauf und Verkauf von Grundstücken / Bauland zu fairen Konditionen –Wohnmodul GmbH in Enger

In der Region der Kreise Herford, Bielefeld, Minden-Lübbecke, Gütersloh und Lippe bekannt und beliebt wie der typische bunte Hund!

Sie verfügen über eine ungenutzte Fläche und wissen nicht, wie Sie diese am besten veräußern sollen? Oder Sie suchen als Kaufinteressent eine teil- oder voll-erschlossene Baufläche, auf der Sie Ihr neues Familiendomizil errichten lassen wollen? Dann sind wir von der Wohnmodul GmbH in Enger Ihr Partner mit langjähriger Erfahrung in der Region und allem notwendigen Hintergrundwissen zu bürokratischen und rechtlichen Tatsachen, die jetzt für Sie und Ihr Vorhaben von Wichtigkeit sind. Dabei bieten wir einen umfassenden Service und betreuen Sie individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

• Wohnmodule

Wir bieten erschlossene Grundstücke / Bauland zu fairen Konditionen in der Region der Kreise Herford, Bielefeld, Minden-Lübbecke, Gütersloh und Lippe.

• Baugrundstücke

Wir kaufen Brachland, Ackerflächen und mehr in der Region der Kreise Herford, Bielefeld, Minden-Lübbecke, Gütersloh und Lippe. Mehr erfahren.

• Projekte

Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuellen Projekte und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich zu allen Möglichkeiten von uns beraten.

• Referenzen

Ob in Enger oder den Kreisen Herford, Bielefeld, Minden-Lübbecke, Gütersloh und Lippe - hier gelangen Sie zu unseren Grundstücks-Referenzen.

Grundstück kaufen / verkaufen mit sicherer Betreuung unseres Expertenteams

Erfahren Sie auf unserer Homepage mehr über uns und lernen Sie unsere Angebote kennen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre ersten Fragen.

Fläche verkaufen

Hier finden Sie weitere Informationen zur Möglichkeit, Ihre ungenutzte Landfläche gewinnbringend zu verkaufen. Ob Ackerbaufläche, Brachfläche oder ein anderes Bauerwartungsland – wir kennen uns mit Angebot und Nachfrage in Ihrer Region aus und beraten Sie mit all unserer Kompetenz und Erfahrung.

Baugrundstück / Bauland kaufen

Für den Bau einer privat genutzten Immobilie benötigen Sie ein erschlossenes Baugrundstück? Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in puncto Bauland mit unserem Service zur Verfügung. Entscheiden Sie sich bei diesem wichtigen Schritt für ein echtes Expertenteam und rufen Sie uns einfach an.

WohnModul GmbH

Quilsweg 3, 32130 Enger

Telefon: 0 52 24 / 977 35 24

Telefax: 0 52 24 / 977 35 25

E-Mail: info@wohnmodul.com

Internet: www.wohnmodul.com