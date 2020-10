Lenhardt + Ruitz | Ingenieurbüro

Ingenieurbüro im Bausektor

Wir sind Ihr kompetenter Partner von Ingenieurleistungen in Lippstadt. Als Experte im Bausektor kümmern wir uns um die Tragwerksplanung. Auch bei hohem Schwierigkeitsgrad bietet Ihnen unser Ingenieurbüro ein breites Spektrum an Leistungen an. Dabei decken wir sämtliche Objekte im konstruktiven Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau ab.

Bereits seit 1979 ist unser Ingenieurbüro für Sie im Einsatz. Was uns neben einer kompetenten Beratung und einer einwandfreien Qualität auszeichnet, ist unsere Pünktlichkeit in der Planung. Unsere Kunden schätzen unsere Arbeitsweise und viele von ihnen halten uns seit Jahrzehnten die Treue. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Ziel.

Wir sind sowohl für öffentliche Auftraggeber, als auch für gewerbliche und private Auftraggeber tätig. Bauvorhaben zu verwirklichen ist unsere Leidenschaft. Zu unseren öffentlichen Auftraggeber gehören Städte und Kommunen. Zudem sind wir im Bereich Schall- und Wärmeschutz staatlich anerkannte Sachverständige.

Ihre Experten für die statische Planung und Durchführung von Bauvorhaben

Gerne erarbeiten wir für Sie statisch-konstruktive Konzepte. Wir unterstützen sie bei der Planung von Tragwerken, inklusive der prüffähigen statischen Berechnungen . Wir fertigen Konstruktionszeichnungen in den Bereichen Stahl-, Stahlbeton-, und Holzbau an. Neben dem Schall- und Wärmeschutz gehört auch der konstruktive Brandschutz zu unserem Aufgabengebiet. Zudem kümmern wir uns um die Sanierung und den Umbau von historischen Gebäuden (z. B. Fachwerkhäuser etc.).

Wir beraten Architekten, Bauherren, sowie Bauunternehmen. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Ingenieurleistungen sind wir Ihr Ansprechpartner in allen Belangen. Bislang haben wir unzählige Projekte begleitet und erfolgreich unterstützt. So waren wir bereits an der Entstehung von Wohnungsbauten, Verwaltungs- und Bürogebäuden tätig. Auch Schulgebäude, Pflegeheime oder Hallenbäder wurden uns anvertraut, sowie Tiefgaragen, Brückenbau, oder Trogbauwerke. Wir freuen uns immer über neue Herausforderungen, bei denen wir unser Fachwissen einsetzen können!

Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen ersten Termin zu vereinbaren! Wir machen uns ein Bild von Ihrem Projekt und erstellen Ihnen daraufhin ein unverbindliches Angebot für unsere Leistungen!

