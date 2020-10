Clasberg Trailer | Anhängerverleih/-verkauf

Anhängerverleih, Verkauf und Werkstatt – Clasberg Trailer

Wohnkoffer, Verkaufsanhänger, Pferdeanhänger, Trailer und vieles mehr – wir sind Ihr Spezialist für Anhänger aller Art und insbesondere für Pferdeanhänger. Bei uns können Sie sich einen Anhänger aus einer großen Markenvielfalt aussuchen.

Clasberg Trailer finden Sie an unseren beiden Standorten in Bielefeld und in Paderborn.

Abgesehen vom Verkauf von Anhängern bieten wir auch Reparatur, Service, Aufbereitung und den Ausbau von Anhängern in unserer eigenen Werkstatt an.

Hierbei ist es gleich, ob es sich um unsere Anhänger oder um Anhänger, die woanders gekauft wurden, handelt.

Ihr Profi für Pferdeanhänger –Verkauf, Ausbau und vieles mehr

Unsere besondere Expertise gilt den Pferdeanhängern. Dadurch, dass wir selbst Pferdebesitzer sind, wissen wir ganz genau, worauf man bei Anhängern für Pferde achten muss. Um Ihr Lieblingstier komfortabel von A nach B zu bringen, setzen wir unsere gesamte Erfahrung und Know-how ein. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und wir „verbauen” diese in Ihrem Wunschanhänger zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.

In unserer eigenen Werkstatt können wir auch Sonderbauten realisieren. Wir freuen uns auf Herausforderungen und auf spannende Projekte.

Anhänger im Verleih –kontaktieren Sie uns

Einen Anhänger zu besitzen, erfordert eine gewisse Menge an Platz und auch eine gewisse Menge an Zeit, um ihn instandzuhalten. Gerne bieten wir Ihnen für zeitlich begrenzte Unternehmungen eine gute Auswahl an Anhängern im Verleih an. So bleiben Sie bei Ihrem Projekt unabhängig und können von unseren attraktiven Angeboten profitieren.

Genießen Sie unsere Markenvielfalt und lassen Sie sich kompetent und professionell beraten. Egal, ob Sie Planenanhänger oder Pferdeanhänger bei uns ausleihen wollen, vor dem Fahrtantritt erhalten Sie von uns selbstverständlich eine ausführliche Einweisung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und auf spannende Projekte!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie mehr über unsere Leistungen oder über unseren Anhänger-Verleih erfahren? Wünschen Sie sich einen Ausbau und haben Sie besondere Ideen, die Sie verwirklichen möchten? Wünschen Sie eine Reparatur für Ihren Camper bzw. Pferdeanhänger? Dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 05205 - 998 706 5, per E-Mail oder via Kontaktformular .

Das Clasberg Trailer-Team

Clasberg Trailer

Senner Hellweg 187, 33689 Bielefeld

Telefon: 05205 - 998 706 5

Telefax: 05205 - 729 458 1

E-Mail: info@clasberg-trailer.de

Internet: www.clasberg-trailer.de