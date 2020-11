Räum fix | Umzugsservice

RÄUM | FIX - Ihr zuverlässiger Partner in Detmold

Herzlich willkommen bei Räum | FIX in Detmold, Ihrem renommierten Fachbetrieb für Umzüge, Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen. Neue Aufgaben, wie zum Beispiel die Auflösung eines Haushalts oder auch der Wohnungswechsel, stellen jeden von uns vor schier unlösbare Probleme – wie gut, wenn da ein kompetenter und erfahrener Profi zur Seite steht.

Wir packen mit an, kümmern uns um die Organisation und nehmen Ihnen diese schwere Last von den Schultern. Unser geschultes Fachpersonal übernimmt zuverlässig alle Aufgaben, die wir im Vorfeld entsprechend mit Ihnen abgeklärt haben. Nachfolgend finden Sie unsere Leistungen übersichtlich aufgelistet:

Ihr Garten ist total verwildert? Wir entrümpeln und pflegen Ihren Garten!

Beauftragen Sie unsere Profis mit der Pflege und Entrümpelung Ihres Gartens. Mit uns erhält Ihr Garten seinen Charme zurück!

Erfahrene Fachleute kümmern sich um Ihren Umzug

Ob berufliche Veränderung in einer neuen Stadt, oder einfach nur der Wunsch, ein neues Domizil zu beziehen, als qualifiziertes und erfahrenes Umzugsunternehmen und professionelle Möbelspedition stehen wir Ihnen gerne tatkräftig zur Seite. Wir garantieren einen termingerechten Transport Ihrer Möbel und aller Gegenstände.

Zudem kümmert sich unser kompetentes Fachpersonal um die professionelle Demontage und den Wiederaufbau von Möbeln und Küchen am neuen Bestimmungsort. Gerne erstellen wir nach vorheriger Besichtigung ein kostenloses und unverbindliches Angebot für Sie. Für Kleintransporte von A nach B steht Ihnen zudem unser Möbeltaxi zur Verfügung.

Wir schaffen Platz in Wohnräumen, Kellern und Garagen

Es gibt viele Gründe, die das Entrümpeln von Wohnungen, Kellern, Dachböden und Garagen notwendig werden lassen. Sei es, weil Sie einfach mehr Platz benötigen, oder sich von Dingen trennen möchten, die Sie ohnehin nicht mehr benötigen.

Als erfahrene Profis mit modernem Fuhrpark nehmen wir jede Herausforderung an. Dies gilt auch für gewerblich genutzte Bereiche.

Unser flexibles Team kümmert sich zuverlässig um die fachgerechte Entsorgung von Inventar und um die Abfuhr von Sperrmüll.

Profi für Haushaltsauflösungen von Seniorenwohnungen

Ein Familienangehöriger ist verstorben oder in ein Seniorenwohnheim umgezogen und Sie müssen sich nun um die Auflösung des Haushalts kümmern? Dann vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung. Unser flexibles Team kümmert sich um die fachgerechte Demontage der Möbel und gegebenenfalls auch um Möbeltransporte.

In Absprache mit Ihnen nehmen wir gerne verwertbare Möbel und Kleinteile in Zahlung und kümmern uns um die Entsorgung von Inventar, das Sie weder benötigen noch verkaufen können. Vor Auftragsannahme erfolgt eine kostenlose und unverbindliche Besichtigung der Wohnung oder des Hauses, damit wir den Arbeitsaufwand einschätzen können.

Setzen Sie sich per Telefon oder Kontaktformular mit uns in Verbindung. Das erfahrene Team von Räum | FIX in Detmold ist gerne für Sie da.

Räum Fix Inh. Adnan Fouani

Marienburgerstr. 23 32756 Detmold

Telefon: 0162 / 4483143

E-Mail: info@raeumfix-detmold.de

Internet: www.raeumfix-detmold.de