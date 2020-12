K & F Bauelemente

Haustüren, Fenster, Sonnenschutz und vieles mehr!

Wir sind Ansprechpartner aus Kirchlengern für die Planung, Fertigung, Montage und Reparatur von Bauelementen! Unser Leistungsspektrum lässt kaum Wünsche offen und bietet für jedes Vorhaben – klein, mittel oder groß – die passenden Bauelemente.

Ob Austausch, Altbausanierung oder Neubau – wir planen, fertigen, montieren und bieten kreative Lösungen für:

Türen

Fenster

Beschattungen und Sonnenschutz

Vor- oder Terrassendächer

Garagentore und Stahltüren

Wintergärten

Insektenschutz

und noch vieles mehr

Handwerks-, Ausbildungs- und Familienbetrieb: Gleich dreifacher Vertrauensbonus!

Mit unserem kompetenten Team, selbst ausgebildeten Monteuren und unserem eigenen Fuhrpark sind wir flexibel und jedem Anspruch gewachsen. Viele Kunden sowohl aus dem privaten als auch gewerblichem Sektor haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt und es nicht bereut. Wir setzen auf zügiges, zuverlässiges und vor allem sauberes Arbeiten – damit hervorragende Ergebnisse und guter Eindruck bleiben! Von Kirchlengern aus sind wir im Radius von 50 Kilometern von unserem Standort für Sie unterwegs. Gerne nehmen wir auch Vor-Ort-Beratungstermine wahr.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben und Produktionsstätten unserer Zulieferbetriebe innerhalb Deutschlands sind wir in der Lage, just in time zu arbeiten.

Besuchen Sie unsere Ausstellung an der B239

Kommen Sie vorbei – etwa in unser Musterhaus direkt an der B239, gemeinsam finden wir Ihr Wunschprodukt! Wir führen eine große Auswahl an:

Markisen

Terrassendächern

Zimmertüren (Holztüren, Glastüren oder Schiebetüren)

Haustüren (aus Kunststoff, Aluminium und Holz)

Fenstern (aus Kunststoff, Aluminium und Holz)

Garagentoren (mechanisch und elektrisch)

und freuen uns darauf, von Ihrem Vorhaben zu erfahren und Sie dabei zu unterstützen.

Für Wartung und Reparatur sind wir auch für Sie da!

Ob eine kaputte Haustür, ein defektes Terrassendach oder veralteter, unzureichender Sonnenschutz – wenn es um den Bereich Wartung und Reparatur geht, können Sie auf uns zählen! Wir übernehmen sämtliche Reparaturarbeiten und kümmern uns um die Wartung.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Lassen Sie uns telefonisch wissen, wo der Schuh drückt und wir kommen schnell vor Ort! Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)5223 / 7638 0 oder Sie nutzen einfach unser Anfrageformular . Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück. Bis ganz bald!

K & F Bauelemente GmbH

Kampweg 30 D-32278 Kirchlengern

Telefon: (0)5223 / 7638 0

E-Mail: info@klette-fensterbau.de

Internet: www.klette-fensterbau.de