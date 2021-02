Einfamilienhaus, Doppelhaus, Bungalow – massiv gebaut / Stein auf Stein … hochwertig und nachhaltig bauen

Das ist Ihr Traum und unser Motto. Bauen Sie dabei auf unsere Erfahrung, bewährte Partner, größtmögliche Sicherheit und Garantien. Denn als ausführender Bauträger stehen wir zu der großen Verantwortung, die wir mit dem Projekt Hausbau übernehmen. Mit Festpreisen vor Baubeginn und einem verbindlichen Einzugstermin werden wir Ihr Vertrauen rechtfertigen.

Bereits seit 1993 sind wir in der Bau- und Immobilienbranche zuhause. Konzentrierten wir uns zunächst auf das Maklergeschäft, realisierten wir 1998 die erste Immobilie für den privaten Wohnungsbau eigenständig. Inzwischen haben wir zahlreiche Projekte erfolgreich geplant und umgesetzt und dafür unter anderem höchste Qualitätsstandards entwickelt, mit denen wir mühelos 60 Monate Gewährleistung nach BGB erfüllen.

Individuelles Haus in hochwertiger Massivbauweise bauen lassen – willkommen in Ihrem neuen Zuhause!

Sie träumen vom schönsten Ort der Welt, einem Ort, an dem Sie sich wohl und geborgen fühlen – Ihrem neuen Zuhause? Wie wollen Sie wohnen? Jeder hat hier ganz unterschiedliche Wünsche. Ob Architektenhaus, mediterraner Landhausstil oder praktisches Doppelhaus: Die BEM Wohnbau GmbH & Co. KG erfüllt sie. Bei uns finden Sie 38 Typenhäuser, die wir individuell und passgenau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Am Ende bauen wir Ihr Traumhaus als absolutes Unikat. Und wenn Ihre Träume wachsen, gewinnen Sie durch den Ausbau Ihres Spitzbodens wertvollen Wohnraum – ohne großen finanziellen Aufwand. Schauen Sie sich einfach unsere Musterhausausstellung an, lassen Sie sich inspirieren und rufen Sie uns für eine individuelle Beratung unter der Rufnummer ✆ 0 52 23 / 659 67 20 an. Wir sind im Großraum Bünde, Herford, Enger, Bielefeld, Minden und Gütersloh aktiv → hier sehen Sie eine Auswahl an Referenzobjekten .

