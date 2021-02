Red Bowl Ihr Bowlingcenter mit Restaurant in Bünde

In unserem modern und gemütlich eingerichteten Bowlingcenter finden Sie alles, was Sie für einen rundum gelungenen Tag mit Freunden, der Familie oder den Arbeitskollegen benötigen: Neben 16 Bowlingbahnen des renommierten Herstellers Brunswick sowie verschiedenen Spielautomaten erwarten Sie in unserem Red Restaurant ein hervorragendes kulinarisches Angebot mit saisonalen Gerichten, köstlichen Menüs und auf Wunsch auch individuelle Buffets.

Unsere Bowlingbahnen werden jeden Tag frisch geölt, sodass auch Sportbowler eine optimale Möglichkeit zum Trainieren haben. Auf Wunsch können selbstverständlich auch spezielle Ölbilder auf einzelne Bahnen aufgetragen werden. Einen ersten Eindruck vom Red Bowl können Sie sich mit einem Blick in unsere Galerie verschaffen.

Bowling für Groß und Klein auf 16 Bowlingbahnen

Egal, ob Sie zum ersten Mal die Bowlingschuhe schnüren wollen oder regelmäßig auf der Bahn unterwegs sind: Bei uns ist jeder willkommen. Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich über unser Bowlingcenter in Bünde sowie unsere zahlreichen Angebote informieren – beispielsweise der beliebte Seniorentreff, unsere speziellen Partypakete, günstige Familienangebote oder unterschiedliche Kindergeburtstagstarife.

Jetzt reservieren und Bowling Spaß pur erleben!

Konnten wir Sie neugierig machen? Dann nutzen Sie einfach unser praktisches Reservierungsformular – hier können Sie ganz bequem Ihren Wunschtermin angeben, ein Angebotspaket auswählen und auch eine Tischreservierung in unserem Restaurant vornehmen. Wenn Sie offene Fragen haben oder ein privates Event bei uns besprechen möchten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch, per E-Mail oder via Kontaktformular zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

