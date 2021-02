Gasthaus Zur Alm – Restaurant, Biergarten, Eventlocation

Es ist nicht nur der einzigartige Blick über die malerische Warburger Altstadt, die unser Haus zu einem so beliebten Treffpunkt für die Menschen aus der Umgebung und all jene macht, die ein gutes Essen und eine stilvolle Atmosphäre zu schätzen wissen. Die harmonische Kombination aus dem traditionellen Ambiente eines alten Fachwerkhauses und einer modernen, stylischen Einrichtung trägt maßgeblich dazu bei, dass sich unsere Gäste auf der Alm rundum wohl fühlen. Seit mehr als acht Jahrzehnten wird auf dem Berg über der alten Hansestadt gut gegessen, gepflegt getrunken und ausgiebig gefeiert. Wie ein gemütliches Nest thronen das Haus und unsere Sonnenterrasse auf der Stadtmauer, die in früheren Jahrhunderten die Honoratioren im nahen Rathaus und in der Kirche Maria am Weinberg sowie die Bürger der Stadt vor unerwünschten Eindringlingen geschützt hat.

Heute ist bei uns jeder Mensch willkommen, der in dieser einzigartigen Umgebung friedlich feiern und außergewöhnliche kulinarische Köstlichkeiten genießen möchte. In unserem Restaurant erwartet Sie eine frische deutsche Küche, die mit kreativen Variationen von alten und neuen Rezepten immer wieder aufs Neue begeistert.

Traditionelle Gaststätte modern interpretiert

Seit dem Jahr 1936 befindet sich die Warburger Alm im Familienbesitz. Mittlerweile ist mit Markus Menne die dritte Generation am Ruder. Als echter Profi in der Gastronomie organisiert der Chef mit seinem motivierten Team Feierlichkeiten jeder Art. Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenevent, in der stilvollen Gaststube und auf der beliebten Sonnenterrasse mit dem herrlichen Panoramablick über die Stadt wird jede Feier zu einem vollen Erfolg. Bis zu 130 Gäste genießen hier nicht nur die romantische Aussicht, sondern auch raffinierte kulinarische Leckereien und eine große Auswahl gepflegter Getränke. Besonderer Beliebtheit erfreut sich unser Partygetränk Virenputzer , ein selbst kreierter Likör aus Ingwer und Zitrone, der Viren und schlechte Laune gleichermaßen wegputzt.

Wenn auch Sie nach der perfekten Hochzeitslocation, einem Ort für Ihre Familienfeier oder Ihr Firmenevent suchen, dann sind Sie bei uns im Restaurant Zur Alm in Warburg genau richtig. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns in unserer Gaststätte , die neben einer langen Tradition ein modernes Ambiente und eine erstklassige Küche zu bieten hat. Wir freuen uns schon jetzt, Sie demnächst bei uns begrüßen zu dürfen.

Gasthaus “Zur Alm“ Markus Menne

Ikenberg 16, 34414 Warburg

Telefon: 05641 745 46 74

Telefax: 0173 257 32 36

E-Mail: info@gasthaus-zur-alm.de

Internet: www.gasthaus-zur-alm.de