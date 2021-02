Optik Zentrum Hentschel

Optik Zentrum Hentsche l Ihr Augenoptiker in Bünde

Seit mehr als 20 Jahren ist unser Augenoptiker- Meisterbetrieb der richtige Ansprechpartner für Ihre Augen im Großraum Bünde.

Unser freundliches und kompetentes Team nimmt sich gerne Zeit für Sie und berät Sie in einer angenehmen Atmosphäre individuell zu Ihrem persönlichen Bedarf.

Über Optiker Hentschel

Neben einer riesigen Auswahl an verschiedenen Brillenarten, Kontaktlinsen und anderen Sehhilfen bieten wir Ihnen zahlreiche Serviceleistungen rund um das Thema gutes Sehen – Sehtests , Videozentrierung zur optimalen Positionierung der Brillengläser, Gleitsichtglas-Simulationen oder Gläseranpassungen und Brillenreparaturen, die direkt in unserer hauseigenen Optikerwerkstatt durchgeführt werden können.

Modische Brillen, Kontaktlinsen und mehr

Sie benötigen eine neue Brille oder Sehhilfe für den Alltag oder einen speziellen Einsatzbereich? Dann lassen Sie sich von uns fachkundig und stilsicher beraten und entdecken Sie unser breit aufgestelltes Sortiment. Bei uns finden Sie genau die Brille, die zu Ihnen und Ihrem Bedarf passt:

Vorab führen unsere erfahrenen Augenoptiker mit Ihnen eine professionelle Sehbedarfsanalyse durch – so können wir exakt ermitteln, was Sie brauchen und Ihnen die optimalen Produkte empfehlen. Damit Ihre neue Brille dann auch perfekt funktioniert, wird mittels modernster Video-Zentrierprogramme die exakte Position Ihrer Augen in der Brillenglasfläche gemessen. Sollten Sie sich für eine Gleitsichtbrille interessieren, bieten wir Ihnen durch unsere einzigartige Gleitsichtglas-Simulationen die Möglichkeit, eine individuell angepasste Gleitsicht-Testbrille auszuprobieren.

Hentschel – der Augenoptiker Ihres Vertrauens in der Region

Gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um Ihre Augen und Ihre Sehfähigkeit geht und besuchen Sie unser zentral gelegenes Optikfachgeschäft in Bünde.

Sie haben vorab erste Fragen zu unseren Serviceleistungen oder zu unserem Sortiment?

Dann zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen: Sie erreichen uns telefonisch unter der ✆ 05223 / 911700, per E-Mail an info@optikzentrum.de und über das Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Optik Zentrum Hentschel

