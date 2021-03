Die Fahrschule Oliver Stolte in Bielefeld

Der Führerschein ist DAS Symbol für Unabhängigkeit, Freiheit und oftmals auch eine wichtige Voraussetzung für den Start ins Berufsleben. Ob Auto, Anhänger, Roller, Mofa oder Motorrad – unsere Fahrschule begleitet dich kompetent auf dem Weg zur Fahrerlaubnis. Wir stehen dir als vertrauensvoller Partner zur Seite, von der Anmeldung bis hin zur bestandenen Fahrprüfung.

Mit Erfolg zum Führerschein - Dank Oliver Stolte & Team

Du träumst davon, dich unabhängig und flexibel fortbewegen zu können? Oder freust du dich einfach darauf, schon bald mit dem Auto durch die Gegend düsen zu können? Doch egal, aus welchem Grund du den Führerschein machen möchtest – die Sicherheit sollte dabei natürlich immer im Vordergrund stehen. Das beginnt schon bei der Wahl der passenden Fahrschule. Und hier kommen wir ins Spiel!

Bei uns erwarten dich moderne Fahrzeuge, ein freundliches und hilfsbereites Team und aktuelle Lernmethoden (z. B. Online-Lernen). Unsere Fahrlehrer verfügen über langjährige Erfahrung und wissen genau, worauf es beim Betreuen von Fahrschülern ankommt. So können wir dich geduldig und verständnisvoll auf dem Weg zum Führerschein begleiten, auch wenn auf Anhieb nicht immer alles perfekt klappt.

PKW, Roller, Motorrad ... Deine Fahrschule in Quelle

Wir machen dich fit für die Straße und bringen dich sicher, aber auch mit viel Fun durch die Fahrausbildung . Ohne Hektik, ohne Stress und vor allem ohne Langeweile lernst du bei uns alles, was du wissen musst, um ein umsichtiger, sicherer Fahrer zu werden. Wir vermitteln dir alle nötigen Kenntnisse, sodass du am Ende der Ausbildung deine heiß ersehnte Fahrerlaubnis in den Händen halten wirst. Das klingt nach einer Fahrschule ganz nach deinem Geschmack?

Dann freuen wir uns, dich schon bald bei uns in Bielefeld-Quelle begrüßen zu dürfen. Oliver Stolte und sein kompetentes Team beantworten dir gerne alle deine Fragen – du erreichst und telefonisch, per Kontaktformular oder persönlich in unserer Fahrschule. Wir freuen uns auf dich und begleiten dich gerne auf dem Weg zum Führerschein!

Fahrschule Oliver Stolte

Carl-Severing-Str. 79, 33649 Bielefeld

+49 (0) 521 - 45 27 74

E-Mail: info@fahrschule-stolte.de

Internet: www.fahrschule-stolte.de